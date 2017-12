Joaquín: "Nos quedan años maravillosos"

Tremendamente agredecido se ha mostrado Joaquín durante la rueda de prensa en la que se presentaba el acuerdo para su renovación, un nuevo contrato que le unirá al Betis hasta junio de 2020. "No quería emocionarme, pero la emoción sale sola. Primero, agradecer a este club maravilloso, a su presidente, su vicepresidente, al míster Lorenzo Serra Ferrer, a mis compañeros, a mi cuerpo técnico, a mi afición, a todo el Betis. Hoy es un día especial para mí porque sigo disfrutando de lo que es mi vida. Llegué siendo un chaval y en el Betis he aprendido a amar, a disfrutar, a sufrir, a llorar, muchos valores y creo que el Betis es lo que más se parece a mi vida. Lo digo tal como lo siento, estoy orgulloso de poder defender mi vida y mis colores y dar las gracias porque cuando hablo con jugadores retirados me dicen: "No te retires nunca que luego se echa mucho de menos". Gracias a mi mujer, a mis niñas, por aguantarme. Orgulloso y feliz de vivir un día como hoy. Feliz 2018 para todos y que los sueños se cumplan", ha comenzado diciendo el portuense, que posó junto a la camiseta con la que debutó.

"Ha llovido. Han pasado muchos años. Siento lo mismo. Cuando uno echa la vista atrás, ve lo que a lo largo de la carrera ha vivido. En mi caso, me siento un afortunado en todos los sentidos. En mi primera etapa viví años maravillosos, de la mano de Lorenzo. Y en el presente. Gracias a Dios, lo miro con ilusión y optimismo. Nos quedan años maravillosos, en los que vamos a fortalecer más este club, gracias a la estabilidad que hemos conseguido. Eso es lo que representan estas camisetas".

Para los dos próximos años, Joaquín pide "seguir creciendo". "Tenemos retos importantes, pero tenemos una estabilidad que nos va a hacer crecer. El barco ha salido y ahora hay que buscar el rumbo donde nos haga pescar con fortuna. Hablo desde dentro del campo. Como futbolista, quiero ser uno más, sumar en todos los sentidos y que al final veamos un Betis grandes. Trabajamos para eso. Yo lo he vivido y quiero volverlo a vivir. No es fácil, lleva mucho trabajo, y este año hemos conseguido cosas importantes. Es una carrera de fondo y veremos dónde podemos estar. Mi reto es sumar y hacer crecer al equipo".

Con esta ampliació, Joaquín ve cumplido su sueño de seguir vinculado al club de vida. "Cuando digo que me encantaría ser presidente del Betis, lo que quiero decir es que quiero estar por y para el Betis. Lo que quiero es ayudar. Por ahora, eso (ser presidente) va a esperar, como mínimo dos añitos", ha comentado en tono de broma el extremo, que también confesó que las conversaciones para la renovación han sido muy fáciles, aunque el quería "tres años" y Haro no se los dio, ha dicho también entre risas.

Para terminar, el '17' ha dado las claves de su longevo éxito. "El trabajo y la ilusión. Es lo que me mantiene vivo. Venir a la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Eso es lo que voy a seguir haciendo. Voy a intentar competir. Te das cuenta de que los años no pasan como si nada".