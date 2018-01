Laporte trabaja en el que podría ser su último entrenamiento con el Athletic

Aymeric Laporte ha participado en el entrenamiento del Athletic Club de este sábado en Lezama, una sesión de trabajo que podría ser la última del central francés con el equipo bilbaíno ante su inminente fichaje por el Manchester City y porque la plantilla rojiblanca descansará el domingo y el lunes.

El lunes es, además, cuando el City podría abonar la cláusula de rescisión de 65 millones de euros que contempla el contrato de Laporte y que tiene que desembolsar.

El club inglés, no obstante, tiene hasta el miércoles, día 31, en el cierre del mercado invernal, para cumplir con ese trámite.

Laporte ya no jugó el viernes ante el Eibar en el derbi vasco liguero que midió a leones y armeros en San Mamés y que acabó con empate a un gol.

Su entrenador, José Ángel 'Cuco' Ziganda, argumentó la decisión de no alinearle en que no le vio "en las mejores condiciones". "Me ha dicho que no había descansado bien porque lleva una semana muy ajetreada. Le he preguntado ¿Estás como otros días? y me ha contestado que no", explicó.

El técnico navarro, en todo caso, se reconoció a la espera de "ver si se confirma oficialmente ese rumor tan extendido, que parece que es verdad" de que Laporte ficha por el City.

Por lo demás, el entrenamiento de este sábado en Lezama ha sido el habitual tras partido, de recuperación para los titulares y más exigente para el resto.

Aunque Laporte se ha limitado a hacer carrera continua con su hasta ahora habitual compañero en el centro de la defensa rojiblanca en los partidos de Liga, Unai Núñez. Quien jugó todo el encuentro, con Xabi Etxeita de pareja.

El Athletic, que tiene que esperar diez días para su próximo compromiso, el domingo día 4 de febrero ante el Girona en Montilivi (18:30 horas), volverá al trabajo para empezar a preparar ese partido el martes 30 en horario aún por confirmar.

En esa primera sesión de la próxima semana se empezará a ver si Cuco Ziganda puede o no recuperar a los tres lesionados a los que se espera de vuelta en las próximas semanas, aunque sin saber cuándo.

Los tres son titulares. Oscar de Marcos y Mikel Balenziaga, que sufren sendas lesiones musculares, en los laterales y Kepa Arrizabalaga, que tienen una lesión en un pie, en la portería en los partidos de Liga.

Aunque habrá que ver si en su regreso Ziganda devuelve a Kepa la titularidad o se la mantiene a Iago Herrerín, titular en la Liga Europa y dando muy buen rendimiento en ausencia del de Ondarroa.

Un cuarto lesionado, Iker Muniain, lo es de larga duración, por la rotura de ligamento de cruzado anterior que sufrió el pasado 28 de septiembre y que le tendrá de baja hasta, al menos, el tramo final de la temporada.