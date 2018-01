Krohn-Dehli: "Soy la misma persona que en Vigo, pero ahora estoy en el Dépor"

El nuevo jugador del Deportivo Michael Krohn-Dehli ha asegurado este martes, en su primera conferencia de prensa como integrante del conjunto blanquiazul, que es la "misma persona" que cuando defendía la camiseta del Celta "pero ahora" es del conjunto coruñés, máximo rival regional de los celestes, y entiende que en Vigo estén "un poco enfadados".

"Es normal que estén un poco enfadados, pero soy la misma persona, no he cambiado porque ahora vaya a jugar en el Deportivo", ha comentado el centrocampista tras entrenarse por primera vez con el conjunto coruñés al que llegó procedente del Sevilla y con el que firmó por lo que resta de temporada y la siguiente.

"He estado tres años allí, buenos años y ahora estoy en el Deportivo, en A Coruña, pero todavía me gusta Vigo, me gusta la ciudad, soy la misma persona que estuvo allí, pero ahora estoy en el Dépor y voy a ayudar al máximo al equipo y estoy aquí para jugar al fútbol", comentó el jugador de nacionalidad danesa.

Admitió que su fichaje "fue muy rápido" y advirtió de que "cuando llegó la oferta, tenía que ver" qué era "lo mejor" para él "futbolísticamente" y apuntó que el Dépor "tiene buen equipo, con buenos jugadores" y por eso quiso incorporarse al club gallego.

El exjugador del Celta afirmó que está "bien" a nivel físico tras haber entrenado "todo el año normal con el Sevilla" y haber "jugado bastante" en la primera parte del campeonato con el argentino Eduardo Berizzo en el banquillo del conjunto andaluz, que le destituyó en diciembre.

Krohn-Dehli admitió que "es diferente" el objetivo que tiene el Deportivo esta temporada respecto al del Sevilla, pero en el día a día es "el mismo: ganar partidos y sumar puntos".

Declaró que a su nuevo equipo le puede "ayudar con experiencia y buen trabajo" y explicó que está capacitado para "jugar en muchas posiciones".

Aseguró que "el ambiente" en el equipo "está bien" a pesar de encontrarse en posiciones de descenso, y dijo que ha visto "contentos a los compañeros".

"El Dépor lleva partidos muy duros y sin muchos puntos, pero ahora tenemos que mirar al frente y afrontar la situación partido a partido", sostuvo.

Además, se mostró a disposición de su entrenador para el partido del próximo viernes ante la Real Sociedad en Anoeta y añadió que aunque no ha firmado por el Deportivo para estar en el Mundial de Rusia, precisó que está "claro" que quiere estar en esa cita "porque es algo bonito" y recordó que desde que se lesionó de gravedad en 2016 no ha vuelto a la selección danesa.