Dani Giménez, Pascua y los porteros del filial se unen a Adán en su apoyo a Rico

Los porteros son futbolistas especiales, están acostumbrados a disfrutar y sufrir solos y son una especie única dentro del fútbol. Por ello, los porteros tienden a entenderse y a empatizar siempre con sus compañeros de demarcación. El último en hacerlo ha sido Antonio Adán, que ha mostrado su apoyo al portero de su gran rival, Sergio Rico.



El meta sevillano no está viviendo su mejor momento. Aunque los dos últimos goles que ha recibido han sido polémicos, él ha sido culpable también por dos malas salidas. Después de estas actuaciones, se empieza a pedir un cambio en la portería sevillista.



Desde el club han mostrado su apoyo a Rico, pero lo que más ha sorprendido es el apoyo de Adán. El portero del Betis, que tampoco está teniendo un gran momento de forma, mandó un mensaje de apoyo a través de su Twitter, donde muestra su apoyo a Rico y demuestra que el apoyo entre porteros no entiende de colores.



Dani Giménez también ha compartido una publicación en Facebook en la que ha comentado lo siguiente: "Esto no es solamente algo mío,el departamento de porteros al completo del Betis lo sentimos. Tanto Jon Pascua como Antonio Adan y los porteros del filial Pedro y Sergio queremos apoyar a nuestro compañero, y estamos seguro de que alguien que ha conseguido títulos y ser internacional siendo tan joven no se merece el trato recibido ni mucho menos tener que pedir perdón por un error al igual que no pide perdón cuando salva a su equipo".





Desde el otro lado de la ciudad, eternos rivales en el campo pero a la vez compañeros de trabajo: siempre con vos @sergiorico25 Siga usted disfrutando de la demarcación más ingrata pero maravillosa del fútbol. El sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. pic.twitter.com/GTmUyphKnk — Antonio Adan (@AntonioAdan13) 1 de febrero de 2018