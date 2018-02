Muñiz: No me alegra que sancionen a Medié Jiménez; tampoco tenemos la culpa

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró este viernes que no se alegra de una posible sanción al colegiado Medié Jiménez, que en su opinión se equivocó en dos decisiones importantes en el derbi del pasado domingo ante el Valencia en Mestalla, y apuntó que deben olvidar cuanto antes ese episodio porque "los puntos" ya los han "perdido".

"A mí no me agrada que le sancionen, tenemos que dejar atrás eso porque ya no nos da nada. Quedamos tocados por esa situación, pero no nos alegramos porque sancionen a nadie. Nos preocupamos porque no hemos conseguido los puntos. Él tuvo uno o dos errores como nosotros, pero nos hizo no sumar puntos", dijo ante los medios.

"Él estará preocupado y no me alegra el mal de nadie pero esos puntos ya no vuelven y los hemos perdido. No hemos hecho nada para que le sancionen, no tenemos la culpa de que le sancionen", añadió Muñiz.

El entrenador del Levante subrayó que el derbi fue el "típico partido" que pone de acuerdo a todos los aficionados porque en su opinión "no hacía falta cámaras" para darse cuenta de los errores arbitrales, aunque insistió en que deben pasar página y centrarse en la competición.

"Creo que no puede haber mucha diversidad, todo el mundo que estuvo en el partido lo vio. El otro día no hacía falta cámaras, sin verlo lo dije y no me equivoqué. Es el típico partido que pone de acuerdo a todo el mundo", declaró.

"Según van pasando los días te vas olvidando. No puedes solucionar nada de allí, creo que quedó una buena sensación por el juego pero otra mala por los puntos y por lo extradeportivo. Sabemos que de atrás no se puede vivir ni para lo bueno ni para lo malo ni para excusas ni para nada", añadió.

Muñiz afirmó que él es partidario del VAR, aunque reconoció que la parte negativa es que quizás eso pueda convertir el fútbol en un deporte más aburrido. "Lo que me preocupa del VAR es que se para mucho el partido. Ayudará a los árbitros, pero cuando lo veo en la tele me da tiempo a ir al baño y eso es lo que más me preocupa. Me da miedo esa situación de parón. Va a ayudar a todo el mundo y será mas justo pero será más aburrido", indicó.

Además, el entrenador asturiano lamentó que alguno de sus jugadores pueda ser sancionado por criticar al árbitro del partido ante el Valencia y pidió al Comité de Competición que entiendan la tensión de los jugadores y resaltó el comportamiento "ejemplar" de los futbolistas del Levante durante el partido en Mestalla.

"Ese calentón se desahoga en las redes sociales y es una reacción inmediata. Y no hay solución para el problema. No me gusta que les sancionen, fue una situación del calentón inicial pero no hay que darle más importancia mientras no incites a la violencia y no provoques", comentó.

"Hay unas normas y si les sancionan lo acataremos e intentaremos que no ocurra pero hay que entender la situación. El equipo fue ejemplar en el campo para las aficiones, no incitó a nada. Los comités tienen que entender la situación del juego y la gravedad de la reacción y en el terreno de juego la reacción de los jugadores fue ejemplar", finalizó.