El mundo del fútbol llora la muerte de Quini

Enrique Castro 'Quini', leyenda del fútbol español, fallecía a última hora de la tarde de ayer en Gijón. A la edad de 68 años, el exdelantero del FC Barcelona y el Sporting de Gijón, sufría un infarto mientras circulaba en coche por la céntrica calle gijonesa de Juan Carlos I, por la que se dirigía a su casa. Quini fue atendido por dos policías nacionales mientras esperaba la llegada de una UVI móvil. Los sanitarios lograron estabilizar su estado en un primer momento, pero cuando ya se dirigían al Hospital de Cabueñes sufrió un segundo infarto que no pudo superar.



El fallecimiento de 'El Brujo' ha sido muy sentido en el mundo del fútbol, ocasionando una oleada de comentarios en apoyo a la familia y lamentando la repentina pérdida.



Enrique Castro 'Quini' dies (1949-2018), a player and legend of our Club. The Camp Nou will never forget your legacy. RIP pic.twitter.com/BO3XiebuUB — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 de febrero de 2018

El #SevillaFC se une al dolor de toda la familia del @RealSporting por el fallecimiento de Quini. Todos fuimos un poco o un mucho de 'El Brujo', historia y leyenda del fútbol español. No será igual visitar El Molinón sin ser recibidos por él. DEP — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 27 de febrero de 2018

El #RealBetis se une al dolor de la familia del @RealSporting y de todo el fútbol nacional por la pérdida de Enrique Castro González 'Quini', leyenda del balompié de nuestro país. Descanse en paz. pic.twitter.com/8wBZMsI0O3 — Real Betis Balompié (@RealBetis) 27 de febrero de 2018

Queremos mandar nuestro pésame a la familia sportinguista por el fallecimiento de Enrique Castro 'Quini'. Descanse en paz, 'Brujo'. pic.twitter.com/loaXnPKwaC — Atlético de Madrid (@Atleti) 27 de febrero de 2018

Hasta siempre, Quini. Fuiste un ejemplo dentro y fuera del campo. El fútbol español te echará de menos. DEP pic.twitter.com/Pwy1Pa4Hjz — Villarreal CF (@VillarrealCF) 27 de febrero de 2018

Mandamos nuestro más sentido pésame a toda la familia del @RealSporting por la irreparable pérdida de Quini. Descanse en paz, leyenda. #DepQuini — Málaga CF (@MalagaCF) 27 de febrero de 2018

El Athletic Club quiere hacer llegar sus condolencias a su familia, a las personas allegadas y al @RealSporting por el fallecimiento de Enrique Castro "Quini". DEP #Quini #Sporting — Athletic Club (@AthleticClub) 27 de febrero de 2018

?? Con profundo pesar damos cuenta del fallecimiento de nuestro querido Quini. DEP



?? https://t.co/4ywg7jsNBf pic.twitter.com/uKgIjYi4J2 — Real Sporting (@RealSporting) 27 de febrero de 2018

?? | Este es el minuto de silencio que nunca quisimos hacer en Mareo#SiempreQuini pic.twitter.com/6t4KCPtUjX — Real Sporting (@RealSporting) 28 de febrero de 2018

Hoy el fútbol está de luto.



Queremos que todo el que quiera despedir a Quini y no pueda estar hoy aquí, pueda acompañarnos en este día tan difícil, enseñando lo que pasa en El Molinón con el máximo respeto a familiares, amigos y compañeros. #SiempreQuini pic.twitter.com/rNaO1L9M1O — Real Sporting (@RealSporting) 28 de febrero de 2018

? Mañana se abrirá la capilla ardiente en El Molinón a las 12 del mediodía. El funeral tendrá lugar en el mismo campo a las 20 horas. La afición podrá darle el último adiós a "El Brujo" en su templo. #depquini pic.twitter.com/JLEf6OzRO5 — Real Sporting (@RealSporting) 27 de febrero de 2018

Desde el Club queremos enviar nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Valentín Pañeda Carbajal, una persona siempre dedicada y comprometida con el fútbol asturiano. DEP pic.twitter.com/dngrA3ZKpH — Real Sporting (@RealSporting) 27 de febrero de 2018

Hasta siempre, Quini, leyenda y brujo del gol, uno de los grandes dentro y fuera del terreno de juego en el fútbol español. Jamás te olvidaremos #EternoBrujo pic.twitter.com/6O8UPmVPtD — Julen Lopetegui (@julenlopetegui) 27 de febrero de 2018

Quini nos hizo a todos ser un poco mejores; su humanidad fue un magnífico ejemplo como deportista y sobre todo como gran persona. Puxa Quini!!! #DEPQuini pic.twitter.com/IeYUU5jNUr — Míchel (@MichelGonzalez) 27 de febrero de 2018

Brujo, q feliz me hiciste en mis inicios. Nunca te olvidaré. Cariñoso, sencillo y cercano. Te toca descansar, en paz pic.twitter.com/J7SMOVs3Lp — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) 27 de febrero de 2018

Hasta siempre Quini Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) el Feb 27, 2018 at 2:53 PST

Se fue una parte del escudo del Sporting. El fútbol español te echara de menos. Todo mi ánimo para la familia. Descansa en Paz Quini. pic.twitter.com/nre7napob2 — Joaquín Sánchez (@joaquinarte) 27 de febrero de 2018

DEP Enrique Castro " Quini " una leyenda nos deja pero siempre permanecerá en nuestro recuerdo . Ánimo a los familiares y amigos más cercanos . — Andrés Palop (@Palop1) 27 de febrero de 2018

Tuve la gran suerte de debutar de tu mano, hoy tu Xixón y el futbol lloran por ti, has dejado una huella imborrable en Mareo, en El Molinón y en el corazón de todo el Sportinguismo. Descansa en paz Brujo, te queremos. #Quini pic.twitter.com/z5A3QuwFmu — COTE (@coteroces) 27 de febrero de 2018

Quini, una de las mejores personas que he conocido en el mundo del fútbol. Descansa en paz, Brujo. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 27 de febrero de 2018

Te echaremos de menos, Brujo. DEP. ???? Mi pésame a la familia y amigos pic.twitter.com/UuTNEH47T6 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 27 de febrero de 2018

Elha lanzado un comunicado oficial en el que lamenta el fallecimiento:"El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Enrique Castro 'Quini' y muestra sus condolencias a sus familiares, compañeros y amigos. Quini ha sido una leyenda del fútbol español y un modelo de los valores del deporte que de manera ejemplar ha representado durante toda su carrera dentro y fuera de los terrenos de juego. Los aficionados al fútbol guardarán para siempre en su memoria la figura de este jugador legendario".El, club en el que el asturiano trabajaba como director de relaciones institucionales, ha sido la entidad que más ha sentido su pérdida. Desde el momento del conocimiento de la muerte de la leyenda, la bandera del club iza a media asta, y sus redes sociales se llenaban de lazos negros.Ganador de cinco trofeos Pichichi, dos Copas del Rey, una Copa de La Liga y una Supercopa con el Barça,ha sido recordado por celebridades como, que también han mostrado su pesar por la noticia.compañero de Quini en el combinado nacional en la década de los años 70 y 80, ha expresado en una entrevista en Onda Cero el buen recuerdo que conserva del asturiano: "Jugué con Quini en la Selección, era una persona muy entrañable para todos,Era una persona muy querida en el fútbol español y que ha demostrado lo que es ser un buen futbolista. Se nos va un caballero, un hombre querido por todo el mundo". En Efe también ha comentado la amistad que mantenía con 'El Brujo': "Por edad soy un poco más joven. El fallecimiento de Quini nos deja impactados. Estamos todos tristes porque se nos ha ido una persona ejemplar"., actual entrenador del, ex entrenador y ex jugador delha recordado en la SER y COPE, a Quini como "un grandísimo jugador, viajaba con nosotros a los viajes, siempre en El Molinón, grandísima persona de la que nadie puede hablar mal... Es una pena. No hay nadie que pueda hablar mal de él. Era todo bondad, cariñoso, siempre te levantaba la moral. Ibas con él y era el que más autógrafos firmaba. El Molinón se va a quedar pequeño mañana". También añadió: "Hay personas que piensas que son inmortales... lo buena gente que era, el ídolo de todos los niños de la época, es de las personas que piensas que son inmortales, era el ídolo de todos los niños de mi época"., presidente de la RFEF: "Ha sido un icono en el fútbol asturiano y nacional. Lo hemos perdido pronto"., ex presidente del Real Sporting de Gijón: "Llevo al lado de Quini desde 1976, que fue cuando entré por vez primera como presidente del club, antes y después de irse al Barcelona. Para mí fue un golpe muy duro. Estoy totalmente destrozado.. No digo nada como futbolista. Es la historia del Sporting estuvo aquí toda su vida".Jugadores como, que mantuvieron a lo largo de su carrera una relación de amistad con el mítico delantero, han expresado su condolencias en las redes sociales, así como otros jugadores del fútbol español también han lamentado la pérdida.