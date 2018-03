El alegato de Riquelme contra el postureo de los futbolistas

El mítico jugador del Boca Juniors, FC Barcelona y Villarreal CF Juan Román Riquelme ha expresado su desacuerdo con el 'postureo' que muestran los futbolistas hoy en día.

El argentino manifestó en rueda de prensa que en su época los futbolistas vivían "por y para el fútbol", y considera que los futbolistas profesionales actuales están 'distraídos' por las redes sociales, queriendo mostrar a los demás su rutina.

"Amábamos el fútbol. No nos interesaba mucho la play. No teníamos las redes sociales. No nos interesaba mostrar que paseábamos con el perro. No nos interesábamos por mostrar si bailábamos después de un partido o no", expresó Riquelme.

Ahora, con las redes sociales, los jugadores muestran parte de su día a día a sus fans, como que "van a dormir la siesta, que acaban de despertarse o que van a merendar", lo que asombra negativamente al internacional argentino: "¿Qué es esto? Ya nadie pone nada de fútbol. Ahora, nadie pone nada de fútbol, nadie pone partidos de la Champions o del Nacional B... ponen fotos con el peluquero el día antes de un partido. A mí me encanta conocer a todos los jugadores y creía que mirando al fútbol aprendía todos los días, sentía que podía aprender. Ahora veo cosas nuevas que no sé si podría aguantar, menos mal que viví la época anterior", aseguró en Fox Sports.