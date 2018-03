0-1. Coke oxigena al Levante en el estreno de Paco López

Un tanto de Coke Andújar dio la victoria al Levante en el Coliseum Alfonso Pérez (0-1), donde el Getafe no aprovechó una gran cantidad de ocasiones en el estreno del técnico Paco López, que dio aire a su equipo con tres puntos con los que se aleja del descenso.

Paco López inauguró su etapa en uno de los campos más complicados de la Liga. El Coliseum no es un lugar propicio para alegrías visitantes como lo demuestran los datos: sólo Real Madrid, Barcelona y Sevilla, han conseguido ganar en el campo del Getafe. Y, además, lo hicieron en el último instante y con la fortuna de su lado.

Por eso, el reto de López era mayúsculo. Después de catorce jornadas sin ganar, el Levante tenía que sumar para olvidar el final errático de la etapa de Juan Ramón López Muñiz, iniciar una nueva era con moral y, sobre todo, recoger puntos para escapar de los puestos de descenso.

El preparador valenciano introdujo cinco caras nuevas respecto a la alineación del Levante de la pasada jornada contra el Espanyol. Salieron desde el inicio Coke Andújar, Jason Remeseiro, el colombiano Jefferson Lerma, José Campaña y Roger Martí. Una pequeña revolución para dar un golpe encima de la mesa.

Pero enfrente estaba el Getafe, que llegaba a la cita con una derrota bajo el brazo tras perder 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu. Allí ofreció una imagen menos combativa y quería volver a ser ese equipo rocoso que aún sueña con jugar en Europa.

Los hombres de José Bordalás lo consiguieron. Por lo menos en la primera parte, en la que no dieron ni una opción al Levante, que, salvo un remate de Ivi que se marchó fuera de la portería defendida por Vicente Guaita (volvió al once tras superar unas molestias), no hizo nada más.

Todo el peligro lo creó el Getafe, que con la sociedad Jorge Molina-Ángel Rodríguez ha creado un imperio del gol muy productivo que estuvo a punto de funcionar en varias ocasiones durante los primeros 45 minutos.

Alguno de los dos protagonizaron las cuatro ocasiones claras de las que dispuso el cuadro azulón: primero, Ángel disparó fuera un centro del uruguayo Damián Suárez; después, remató mal un centro del senegalés Amath Ndiaye; la tercera fue para Jorge Molina, que lanzó al palo una pared con Ángel; y el propio Ángel, cerró el carrusel con un mano a mano ante Oier Olazabal que no pudo culminar.

Todo eso ocurrió en los primeros veinte minutos. Después, hubo un atasco general con el Levante neutralizado y con el ímpetu del Getafe diluido como un azucarillo misteriosamente. Ambos no crearon nada, salvo una tangana en la que Roger Martí acabó sangrando por un codazo del uruguayo Leandro Cabrera y con el marroquí Fayçal Fajr en el suelo por una dura entrada de Iván López "Ivi".

Esos fueron todos los ingredientes de un primer tiempo eléctrico en sus primeros compases y errático al final y que dio paso a un segundo que el Getafe comenzó con otra ocasión muy clara de Jorge Molina. El delantero alicantino no pudo superar a Oier en un mano a mano y, de nuevo, el cuadro azulón se quedó sin premio.

Después, el choque se convirtió en un caos en el que reinó el desorden general con pocas oportunidades y con muchos arranques poco claros de ambos contendientes. Ambos entrenadores movieron el banquillo y el choque mejoró para el Levante con la entrada del macedonio Enis Bardhi y del ghanés Emmanuel Boateng, que dieron más verticalidad a su equipo.

El Getafe se echó atrás y en dos ocasiones, con un aviso y con un picotazo certero, el Levante se llevó el choque. Primero, Rober Pier cabeceó una pelota al larguero y, después, Coke, a once minutos del final, tras un córner sacado por Ivi, hizo el tanto que dio tres puntos a su equipo.

El Getafe no aprovechó su catarata de ocasiones, perdió su segundo partido consecutivo y se atascó en la zona tranquila de la clasificación. Europa empieza a alejarse.

Enfrente, la felicidad fue máxima para el Levante. Estrenó entrenador, logró una victoria, rompió una racha de catorce jornadas sin ganar y se colocó cuatro puntos por encima del descenso con un partido más que Las Palmas.

-- Ficha técnica:

0.- Getafe: Guaita; Damián, Djené, Bruno, Leandro; Portillo (Álvaro, min. 81), Arambarri, Fajr (Shibasaki, min. 87), Amath (Merveil, min. 75); Ángel y Jorge Molina.

1.- Levante: Oier; Coke, Cabaco, Rober Pier, Luna; Jason (Boateng, min. 59), Lerma, Campaña, Ivi (Lukic, min. 90); Roger Martí (Bardhi, min. 69) y Morales.

Goles: 0-1, min. 79: Coke.

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño). Mostró cartulina amarilla a Campaña (min. 3), Cabaco (min. 33), Pedro López (min. 34), Ivi (min. 37), Coke (min. 40), Oier (min. 92) y Bardhi (min. 93) por parte del Levante y a Bruno (min. 33), Amath (min. 61), Damián (min. 82) y Jorge Molina (min. 87) por parte del Getafe. Expulsó con roja directa al portero suplente del Levante Jorge Ruiz (min. 83).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante 8.136 espectadores.