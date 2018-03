Vitolo se lleva la ovación de la tarde, con Lopetegui en el palco

Víctor Machín 'Vitolo', titular con el Atlético de Madrid ante el Celta, marcó su primer tanto en Liga como rojiblanco y salió ovacionado del césped del Metropolitano cuando fue sustituido por el argentino Angel Correa, justo después de firmar el segundo tanto de los locales, que sentenciaba el marcador, con Julen Lopetegui en el palco.

"Vitolo, Vitolo, Vitolo", entonaron los 57.000 espectadores que acudieron al Wanda. El jugador canario se lo había merecido. Tuvo una actuación destacada que culminó con una magnífica diana tras una espléndido pase de Antoine Griezmann, la figura del encuentro.

Y todo, con Julen Lopetegui en el Palco. El seleccionador comunicará, el próximo viernes, la lista para los amistosos ante Alemania, en Dusseldorf el 23 de marzo, y ante Argentina, en el Metropolitano el 27. Por eso estaba en el recinto del Atlético, igual que el pasado jueves en el partido de la Liga Europa ante el Lokomotiv de Moscú. Para ver, entre otros a Lucas, Vitolo y Diego Costa. Y este domingo también a Iago Aspas.

Vitolo gustó. Enseñó lo que todos esperan de él y lo que ya lució en el Sevilla. Rapidez, habilidad, regate y desmarque. Y un magnífico entendimiento con Griezmann, con el que fabricó el segundo tanto ante el Celta. Extraordinario, en la elaboración y en la ejecución. La guinda a su buena labor.

Después de marcar, Simeone lo sustituyó por Correa, autor del tercero, y el estadio de rindió a él. También a Griezmann, sustituido poco después por Gameiro. El 3-0 dejaba concluido un partido sencillo para el Atlético, en el que no encontró gran oposición por parte del Celta, un equipo timorato y débil en defensa y poco agresivo en ataque. Eso sí, no tuvo suerte con el árbitro, quien no vio un posible penalti de Lucas a Pablo Hernández con 1-0 en el marcador.

Después del gol de Correa, el Metropolitano fue una fiesta. Dos tres a cero (ante el Lokomotiv y ante el Celta) han hecho olvidar la derrota ante el Barcelona en el Camp Nou la pasada semana. El Atlético vuelve a situarse a ocho puntos del líder, distancia con la que encara la cuenta atrás del campeonato.

Del Celta, que se jugaba en Madrid parte de sus opciones de seguir aspirando a un puesto que le de derecho a disputar la próxima campaña la Liga Europa, hubo pocas noticias. Especialmente flojo en defensa, los celestes adolecieron de intensidad. No fueron rival para el Atlético.

Los de Simeone, que el próximo jueves jugarán en Moscú la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa ante el Lokomotiv con la eliminatoria prácticamente resuelta, recuperan el ánimo tras la decepción de Barcelona. Lo mismo que Vitolo, que jugó un buen partido y anotó su primer tanto en la Liga como rojiblanco a la vista de Lopetegui. El próximo viernes, espera noticias de él, igual que Diego Costa.