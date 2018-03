Valverde: "Lo de André Gomes es un acto de valentía"

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, calificó de "acto de valentía" las declaraciones de André Gomes a la revista Panenka en las que admitió que no se sentía bien en el campo y que no disfrutaba de lo que puede hacer. "Ha sido un acto de valentía lo que ha hecho André Gomes desde el punto de vista público. Todos los jugadores y los entrenadores tenemos siempre un poco de respeto por no transmitir ninguna inseguridad ni debilidad y el hecho de hacerlo es un acto de valentía", insistió Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro europeo ante el Chelsea.

En todo caso, el entrenador del Barça aseguró que este tipo de declaraciones "no son nuevas ni únicas" en el mundo del fútbol. "Es algo que nos ha pasado y nos pasa a todos, son situaciones que hay que superar cada día", destacó, y aclaró además que no es algo que no se haya encontrado anteriormente a lo largo de su carrera de jugador y entrenador. "¿Si un jugador que reconoce esta debilidad está preparado para mañana? Si el entrenador lo considera oportuno, pues sí. Esto es una cuestión de avanzar hacia adelante, es un jugador con muchas cualidades", subrayó. Preguntado sobre si la afición tiene que ayudar a André Gomes, Valverde comentó que a los seguidores hay que conquistarlos "con esfuerzo, trabajo, con calidad y con juego". Valverde informó de que conocía el estado anímico del portugués porque había hablado unas cuantas veces con él. "Siempre los entrenadores están para ayudar a sus jugadores. Estoy para ayudarle y le ayudo", dijo.

En cuanto al partido de mañana ante el Chelsea, el técnico azulgrana espera a un rival parecido al de Londres, "con todas sus virtudes y con todo el peligro que llevaron allí". Valverde destacó el buen momento de forma de Willian, autor del tanto del Chelsea en la ida y de dos remates a los postes de la meta de Ter Stegen. "Ha estado muy bien en los últimos partidos. Está encontrando puerta con facilidad y es un jugador que debemos tener en cuenta, porque este tipo de futbolistas, cuando tienen el pie caliente, hacen goles con mucha soltura. Ahora está en el mejor estado de forma de la temporada", afirmó.

En todo caso, a Valverde le preocupa todo el bloque del Chelsea. "Te pueden hacer un gol en cualquier momento. El resultado inicial nos vale a nosotros, pero tenemos que hacer nuestro partido y no fijarnos en ellos", indicó el técnico azulgrana, quien eludió opinar sobre si el encuentro de este miércoles es el más importante de los que ha dirigido hasta la fecha al Barça. "El del Atlético de Madrid también era muy importante, pero no decisivo. Está claro que mañana uno de los dos se va a quedar fuera y eso hace que tenga ese plus de importancia", insistió.

En cuanto al estado físico de Andrés Iniesta, que sufrió una lesión muscular hace diez días, Valverde comentó que este lunes completó "sin problemas" el entrenamiento. "Vamos a ver cómo esta hoy. Es un partido importante, en el que se deciden muchas cosas, pero también es un partido para estar al cien por cien", dijo. Sobre si es un encuentro para arriesgar, Valverde recordó que cuando hay un partido de este tipo, "de no retorno", entonces los jugadores están "más proclives a participar", pero en todo caso siempre "hay que calibrar el riesgo si es o no grande".

Finalmente, Valverde habló sobre el último episodio de violencia vivido en Grecia y que obligó a suspender la Liga por los incidentes ocurridos en el PAOK-AEK Atenas. "Sé lo que es jugar allí, porque los derbis son partidos fuertes. Todos están luchando contra este tipo de cuestiones. Está bien que haya pasión, pero hasta cierto punto. Los griegos son gente agradecida, pero el fútbol les vuelve locos", opinó.