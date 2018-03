El Tottenham confirma que Kane estará un mes fuera por una lesión de tobillo

El Tottenham Hotspur ha confirmado este miércoles que el delantero internacional inglés Harry Kane estará un mes de baja debido a una lesión en los ligamentos laterales del tobillo derecho.

Después de varios días de especulaciones, en los que la prensa británica aseguró incluso que Kane no llegaría a tiempo para el Mundial de Rusia 2018 (14 de junio-15 de julio), el conjunto del norte de Londres ha informado que las "evaluaciones preliminares" han determinado que no volverá hasta abril y "no se incorporará a los entrenamientos del primer equipo hasta el mes que viene".

"Las evaluaciones preliminares han confirmado que Harry Kane tiene dañados los ligamentos laterales del tobillo derecho. El delantero inglés sufrió la lesión tras una entrada durante la victoria 4-1 sobre el Bournemouth el pasado domingo y se espera que se reincorpore a los entrenamientos del primer equipo el mes que viene", informó el club a través de su cuenta de Twitter.

Kane, de 24 años, máximo goleador de los 'Spurs' las tres últimas temporadas, fue reemplazado al descanso en el duelo ante los 'Cherries' después de haber chocado en un lance del juego con el guardameta Asmir Begovic.

El punta se perderá los encuentros amistosos de la selección inglesa de finales de este mes contra Holanda (23 de marzo, Amsterdam) e Italia (27 de marzo, Londres), pero llegará a tiempo para la Copa del Mundo de Rusia.

Los 'Tres Leones' están encuadrados en el Grupo F del Mundial, junto a Bélgica, Túnez y Panamá: el equipo de Gareth Southgate inicia su andadura en Rusia contra Túnez (18 de junio), antes de verse las caras con Panamá (24 de junio) y Bélgica (28 de junio).