Ziganda:"El reto es muy difícil por el resultado y el rival, pero es posible"

José Ángel 'Cuco' Ziganda, asumió este miércoles que "el reto" que tiene enfrente el Athletic para el jueves de remontar al Olympique de Marsella en San Mamés "es muy difícil por el resultado de la ida" en el Estadio Velodrome, 3-1 a favor del OM, "y por el rival que hay enfrente, que es un gran equipo, pero es un reto que es posible".

"Estos retos nos gustan a todos. Nos gusta pasar pero nos gusta también jugarlos. Son octavos de final y hay que ir a por el partido sin freno", dijo Ziganda en la sala de prensa Jose Iragorri de San Mamés, donde ofreció la rueda de prensa previa al choque.

En ese sentido, aseguró que "el ánimo" de su equipo "está muy elevado" y que tras el 2-0 al Leganes de hace tres días en un encuentro liguero en el mismo escenario "el cansancio parece que es menos y los golpes duelen menos". "Estamos con muchísimas ganas de que llegue el partido", resumió sus sensaciones de cara a un choque en el que también muy focalizada y con fe a la afición rojiblanca.

"Creo que todo el mundo cree y que todo el mundo cree se puede dar. No me planteo nada que no sea un gran ambiente y un ambiente de fiesta muy animoso. No tengo ni la menor duda de que nos van a apoyar", ha dicho sobre los aficionados.

Para el técnico navarro, el hecho que de la eliminatoria siga viva ya es una baza para el Athletic empezar solo con 3-1 en contra. "Como se dio el partido de ida, sí (es una baza). Porque ellos tuvieron opciones para el 4-1", recordó.

Al respecto reconoció que en Marsella no le rindió como en la eliminatoria anterior frente el Spartak en Moscú la fórmula de jugar "con cuatro arriba", en ataque, y cree que lo que su equipo tienen que intentar que al OM el choque se "le haga largo". "Para nosotros el partido empieza largo y lo que tiene que pasar es que también se les haga a ellos", subrayó.

"Nuestras opciones pasan por hacer un partido intenso y por crearles dudas. De inicio saldrán tranquilos, pero si nos adelantamos el partido cambia mucho, nosotros estaremos al borde y ellos también estarán al borde, por lo que les pueden entrar dudas. A ver si podemos atosigarles", deseó.

Ziganda, que considera que "las eliminatorias se deciden en detalles muy puntuales, adelantó que la forma de jugar de mañana del Athletic está clara: "si podemos, vamos; aunque el rival es un equipo con personalidad y que sabe tener la pelota".

En cuanto a la alineación, desveló dudas sobre la titularidad de Mikel Balenziaga, que "en la ida esperaba encontrarse mejor" tras casi tres meses lesionado, y deslizó la posibilidad de que sea Oscar de Marcos, habitual lateral derecho, el relevo del sancionado Raúl García como compañero del goleador Artiz Aduriz.

Del Marsella, destacó que Maxime Lopez es un futbolista "buenísimo, que está jugando a un nivel altísimo y que no es fácil detectarlo" en el campo porque, aunque "es desordenado en el juego pero, sabe aguantar el balón".

Ziganda espera que no ocurra nada en el aspecto extradeportivo y que no se repitan los incidentes del anterior partido europeo contra el Spartak, en los que murió un ertzaina. "Un 90 por ciento de la gente está pensando en fútbol y un mínimo porcentaje en que puede alterar este orden. Lo que queda es confiar en la gente que intenta suavizar los ánimos y esperemos que no ocurra nada", deseó.

Por último, reveló la visualización de la remontada que tuvo el martes haciendo bicicleta. "Ayer estuve una hora andando en bici y estuve toda la hora pensando en ello. Y fue espectacular esa hora. Pensé en el 2-0, en el 3-1, en el 3-1 con penaltis ... y siempre ganábamos. El reto es muy difícil por el resultado y por el rival que tenemos en enfrente peso sabemos que es posible", dijo.