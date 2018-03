Lucas admite que el Dépor y Las Palmas están en situación límite y él, decepcionado

Lucas Pérez, delantero del Deportivo, admitió este jueves que su equipo y la UD Las Palmas, que se enfrentan el sábado en el estadio Abanca-Riazor, se encuentran en una "situación límite" en la lucha por la permanencia y también reconoció que él está "decepcionado" por la temporada que está firmando a nivel individual y colectivo.

"Las Palmas también está teniendo problemas. Veo un equipo que tiene una identidad de trabajar, que es la que han llevado estos años, que no ha variado mucho, pero no le están saliendo las cosas y ahora estamos en una situación límite y estamos con la necesidad, igual que ellos, de puntuar de tres en tres", comentó en rueda de prensa.

A pesar de la necesidad de ganar que tienen los dos equipos, Lucas explicó que el partido que les enfrentará no es una final porque "aún quedan" otras nueve citas.

El futbolista coruñés, que no marca desde hace casi cuatro meses (dieciséis partidos entre Liga y Copa), reconoció que "no solo" necesita ver puerta, sino que el equipo consiga "una victoria", ya que no se impone desde el 9 de diciembre (1-0 ante el Leganés).

"Pienso que con una victoria cambia todo. Es un plus que nos serviría para ver una luz al final del túnel", declaró el jugador blanquiazul, quien añadió que ganar es necesario "para poder seguir confiando" en sí mismos.

Reconoció, en este sentido, que "a nivel personal" está "decepcionado y triste" por la temporada, porque regresó del Arsenal inglés el pasado verano con "muchas ilusiones puestas" para que le "saliera todo redondo a nivel personal y colectivo".

"Las cosas no han salido y la gente se ha decepcionado y es normal porque yo soy el primero que estoy decepcionado conmigo", confesó.

"A nivel personal no me han salido las cosas como esperaba en todo el año y a nivel colectivo tampoco nos han salido con distintos entrenadores y eso también nos afecta a nivel personal", abundó.

E insistió: "Lo que más siento es frustración, porque veo el día a día de mis compañeros y nadie les puede reprochar nada. Es normal fallar, pero veo cómo trabajan y es frustrante ver que no te salen las cosas".

Lucas incluso ha llegado a ver pintadas en su contra en su anterior residencia en la ciudad gallega, un acto vandálico al que prefirió restar "importancia".

"Imagino el tipo de persona que habrá ido a esas horas a pintar el edificio", dijo el jugador coruñés, que "en su día" pidió "disculpas" a sus vecinos.

Del tercer entrenador que le dirige esta temporada en el Deportivo, Clarence Seedorf, comentó que ha intentado darle al equipo "una estructura más a nivel defensivo" y ahora está "trabajando más la parte ofensiva".

El técnico intenta poner fin a la sequía de goles del Deportivo, que solo ha visto puerta en uno de los siete últimos partidos (seis con Seedorf) y fue gracias a un autogol del portero del Eibar Dmitrovic a principios de mes.

"En el momento en el que entren los goles, eso nos dará más confianza a nivel anímico, a nivel colectivo y a todo. Sería importante meterle mano a un equipo directo en la lucha por la permanencia", zanjó con la vista puesta en el choque con la UD Las Palmas.