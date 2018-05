Marcelino: "Mi ampliación de contrato no se ha tratado y no es relevante"

El técnico del Valencia, Marcelino García Toral, explicó este viernes que es "imposible" que haya alguna novedad respecto a una ampliación de contrato con el club de Mestalla porque es un asunto que no se ha tratado y que no considera relevante actualmente.

"Tengo un año más de contrato y voy a cumplirlo muy a gusto y feliz. Este año he disfrutado mucho de mi profesión y no le doy importancia a ese tema porque, como ya he dicho tras veces, no es relevante esa situación ahora", dijo en rueda de prensa.

En ese sentido, Marcelino aseguró que lo único que le ocupa en estos momentos es cerrar la Liga con un "extraordinario" partido ante el Deportivo y luego "ponernos ha hacer una plantilla mejor".

"Firmamos un contrato con el que estábamos de acuerdo por dos años. Hay una cláusula de escape que no voy a utilizar porque estoy feliz aquí y no hay ningún problemas porque tengo la confianza en este club, que me ha dado espacio, me ha escuchado y dejado trabajar con autonomía, además de tener opinión sobre plantilla y metodología", agregó.