Alemany confirma que Kondogbia se queda y que Guedes no depende del club

El jugador francés Geoffrey Kondogbia seguirá en el Valencia CF la próxima temporada, mientras que la continuidad del portugués Gonçalo Guedes no depende del club valenciano, según explicó en rueda de prensa el director general de la entidad, Mateo Alemany.

"Es conocido que vamos a ejercer la opción de compra de Kondogbia en los próximos días y ya se lo hemos comunicado al Inter. Será una fuerte inversión, pero pensamos que vale la pena", agregó.

El Valencia también está a la espera de que el club italiano se pronuncie sobre la compra de Joao Cancelo. "Exigimos las cantidades pactadas, porque si el Inter quiere renegociar sobre Cancelo, habría que hacerlo también sobre Kondogbia", indicó.

Sobre Guedes, indicó que les agradaría que siguiera como contratado o como cedido y añadió que pertenece a un club "de otra dimensión y que lleva otro ritmo", por lo que les va a tocar esperar a que el PSG tome decisiones.

"Es un jugador con compromiso, que nos ha ayudado y al que le gustaría seguir, pero el PSG ha cambiado de entrenador y el asunto no lo controlamos. Hay que tener paciencia", indicó Alemany.

Sobre Rodrigo Moreno señaló que su salida está fijada en 120 millones y que la intención es que siga en el Valencia. "Es un jugador importante , que es feliz aquí. Sólo si llega una oferta que valore su calidad y al jugador le convenza, valoraremos la situación", indicó.

"No salimos a vender a nadie, pero en el fútbol actual todo el mundo es transferible con las cláusulas de rescisión. Hay jugadores sin intención de vender salvo por la cláusula y otros que sí queremos vender, pero no los puedo nombrar para no perjudicar los intereses del club", indicó.

"Quedan tres meses y una semana para cerrar mercado y el año pasado en el Naranja, a mitad de agosto teníamos solo a Neto. El mercado se moverá despacio y el año pasado, con menos motivos para tenerla, tuvimos paciencia. Ahora no nos vamos a precipitar", indicó.

"Este año ficharemos menos y saldrán menos. Estamos en plazo y es muy pronto para hablar de contrataciones. Deportivamente es mejor vender como teoría general en función del 'fair play'. Aunque duela, vender es la posibilidad de comprar", señaló.

Finalmente indicó que no hay negociaciones con el jugador del Celta de Vigo Daniel Waas y que para decidir si el argentino Luiciano Vietto sigue en el Valencia, tienen hasta el 15 de junio.

La enajenación de activos se mantendrá en torno a los 45 millones de euros, por lo que será necesario vender jugadores para poder realizar fichajes de cara a la próxima temporada como consecuencia de las exigencias del "fair play" financiero.