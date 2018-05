Diego Costa: "Firmaría ahora una final Brasil-España"

Diego Costa, delantero de la selección española y del Atlético de Madrid, afirmó que para él no sería un problema enfrentarse en una final del Mundial 2018 contra Brasil, su país de origen, incluso apuntó que lo firmaría "ahora", y remarcó que, a nivel personal, está "fuerte" para Rusia 2018.

"¿Un problema una final (con Brasil)? Nunca. Jamás. Creo que lo firmaría ahora. Sabemos que Brasil tiene todas las condiciones para llegar, por los jugadores que tiene y lo bien que lo está haciendo ahora. Es favorito. Entonces, si toca un partido como ese sería muy lindo y ojalá pudiera jugar también", dijo en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino de este jueves de la selección española.

"Sí, por qué no", contestó después el atacante sobre si España puede ser campeona del mundo en Rusia. "Hay que tener confianza, por más que desde fuera la gente diga que somos favoritos. Sabemos que con los jugadores que tenemos, si la gente está enchufada y la suerte nos acompaña, por qué no. Hay que ir a ganar. Vamos a ir para intentar lo máximo, que es ganar. Si pasa, será la hostia", añadió.

También echó la vista hacia atrás sobre las diferencias del Mundial de Brasil 2014 a ahora para él: "Han pasado muchas cosas. Lo de Brasil, la final de la Champions, me lesioné y no llegué físicamente en mi mejor momento".

"Pero tengo una posibilidad nueva. Tengo muchas ganas. Sé que es otro mundo, otra cosa, hemos cambiado de entrenador, tenemos otros jugadores, hay que pelear para poder estar y poder jugar. Estoy disfrutando. Ahora mismo disfruto. Lo otro lo pasé muy mal. Pero ahora estoy muy a gusto y espero que las cosas nos salgan bien".

"Ha cambiado (desde Brasil 2014). Creo que todo lo que pasó, la lesión, el Mundial de Brasil, la gente... Cuando pasa el tiempo vas conociendo mejor la gente, los compañeros y estoy muy a gusto y sé que puedo ayudar. Estoy trabajando y hay una pelea muy linda para poder estar entre los once y poder jugar. Me siento cómodo, estoy fuerte y estoy muy contento", remarcó el atacante del Atlético.

Diego Costa resume con una palabra "tiempo" su evolución, también en los números, en la selección desde Brasil 2014 a ahora: "Creo que con tiempo te vas quitando un poco el peso, vas cogiendo confianza, vas conociendo a los compañeros y el estilo de juego de la selección, que es diferente, y con el tiempo te acostumbras más".

Ahora encara Rusia 2018 en buen momento en una temporada atípica, en la que su traspaso desde el Chelsea al Atlético de Madrid, sancionado por la FIFA para inscribir jugadores el pasado mercado de verano, demoró su entrada en competición hasta el pasado enero. Desde entonces, ha jugado 23 partidos con el conjunto rojiblanco, 20 de inicio, con siete goles y cinco asistencias.

"Me encuentro bien. Eso es relativo. Hay algunos jugadores que cuando juegan toda la temporada cuando llegan al final no están tan bien. Eso va en cada uno. Me encuentro bien, cada vez mejor y tenemos tiempo para llegar a tope", insistió Costa, cuya selección ya avista en el horizonte el debut en el Mundial contra Portugal y Cristiano Ronaldo, elogiado por el delantero del Atlético de Madrid.

"Si Portugal tiene la ambición de ganar el Mundial es porque tiene un jugador como Cristiano. Sabemos que es un jugador diferente a los demás y siempre va a marcar las diferencias. Ojalá que contra nosotros no esté bien", expresó.