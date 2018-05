Florentino Pérez: ´Es un día triste´

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, acompañó a Zinedine Zidane en su comparecencia ante los medios para anunciar su adiós al club, una "decisión inesperada" que le dejó visiblemente afectado y con el deseo de que "no sea una despedida".

"Zizou vino a verme ayer para comunicarme una decisión inesperada que ha tomado en firme", comenzó asegurando Florentino Pérez cariacontecido para dar la palabra al técnico francés.

El máximo mandatario madridista no ocultó su sorpresa y la tristeza que le ha provocado la renuncia al cargo de Zidane, tras conquistar en Kiev la tercera Liga de Campeones consecutiva para el Real Madrid y extender dos años y medio de éxito en el banquillo.

"Después de conquistar una nueva Copa de Europa, para mí ha sido una decisión totalmente inesperada. Hoy es un día triste para mí, los jugadores y toda la gente que trabaja en el club. Le quise como jugador y ahora como entrenador, me gustaría que estuviese a mi lado pero los que le conocemos sabemos que cuando toma una decisión, lo único que tienes que hacer es asumirla", reconoció.

La decisión que el miércoles comunicó Zidane al Real Madrid, ha cogido por sorpresa a todos. Florentino Pérez no ocultó que no esperaba nada y ya piensa en el momento en el que el técnico francés pueda regresar.

"Me costó un disgusto pero le ofrezco mi apoyo y esta casa es su familia para siempre. Uno no puede estar preparado para una noticia como esta. Le recordaba ayer la primera vez que fui a verle a su casa para ver si estaba preparado para entrenar al Real Madrid y con rotundidad me dijo que sí. Ha triunfado y le quiero agradecer su entrega, pasión, cariño y todo lo que ha hecho por el club estos años", valoró.

"Su comportamiento ha sido ejemplar, acorde con los valores del Real Madrid. Espero que esto no sea una despedida sino un hasta pronto, no tengo ninguna duda de que volverá pero si necesita un descanso también se lo merece", sentenció.