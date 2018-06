Yayá Touré: "Guardiola finge no tener problemas con los jugadores de color"

Uno de los futbolistas que más altibajos sufrió en el Manchester City esta campaña fue el exbarcelonista Yayá Touré. Tras su salida del club inglés, el costamarfileño ha concedido una entrevista para la revistaen la que ha hablado de su último año a las órdenes del de Santpedor, llegando a arremeter contra él acusándolo de racista: "".

Sobre su caso personal, comentó ante el medio galo que "fue cruel conmigo. ¿De verdad crees que en el Barcelona podría haber hecho eso con Iniesta? Tengo la sensación de que hizo todo lo posible para arruinar mi última temporada en el Manchester City. He llegado a preguntarme si todo esto ha sido causa del color de mi piel y no soy el único que se ha hecho esta pregunta. Algún jugador del Barcelona sí se lo ha preguntado". Con esas palabras abrió la caja de truenos para terminar haciendo hincpié en que "quizás los africanos no somos tratados por él como los demás. Él finge no tener problemas con los jugadores de color, no cae en la trampa, es demasiado inteligente. Nunca lo reconocerá, pero cuando entrene un equipo con cinco africanos no nacionalizados le enviare un pastel".

El ex de los citizens tan sólo ha disputado 883 minutos (17 partidos) a las órdenes del preparador catalán.