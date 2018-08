Mohamed: "No se nos pasa por la cabeza no contar con Aspas"

El entrenador del Celta de Vigo, Antonio Mohamed, atribuyó a "un rumor" la posible salida del delantero internacional español Iago Aspas al Real Madrid.



"Yo estoy tranquilo realmente. A nosotros no se nos pasa en ningún momento por la cabeza no contar con Iago. Tengo una manera de vivir que no me gusta inventarme problemas en mi cabeza aunque uno como ser humano siempre está pensando en lo que puede pasar", declaró el técnico argentino en rueda de prensa.



En este sentido, el preparador celeste desveló que la directiva le trasladó que el supuesto interés del conjunto blanco "no era cierto".



"Creo que es solamente un rumor. La directiva me dijo que no era cierto, así que estoy tranquilo", insistió Mohamed, quien dejó claro que la dirección deportiva está "más centrada" en dar salida a los jugadores con los que no se cuenta que en la llegada de nuevos refuerzos.



"Hemos hablado de reforzar varias posiciones con los directivos pero en las últimas tres semanas no tratamos el tema. Están ocupados en descongestionar un poco el plantel. Hoy por hoy tenemos 25 lugares, no hay lugar para más. Si la próxima semana hay una posibilidad, la directiva lo va a analizar y me dará opciones. Si no, nos quedaremos como estamos", aclaró.



Preguntado por qué sucederá con los jugadores declarados transferibles .Beauvue, Jozabed, Radoja y Mazan- en caso de que no terminen saliendo, respondió que "cuando se cierre el libro de transferencias, los que se quedan son parte del grupo como todos a no ser que la directiva me diga este no puede jugar por un tema contractual, de que se vence contrato pronto y no renovó".