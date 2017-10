Alemania e Inglaterra, al Mundial; doble récord de Lewandowski

Madrid, 5 oct (EFE).- Alemania, con un pleno de nueve victorias, e Inglaterra, con un gol de Harry Kane, completaron este jueves su pase al Mundial 2018, al que se acerca Polonia con un 1-6 en Armenia y un doble récord de Robert Lewandowski, nuevo máximo goleador de una fase de clasificación europea y de la historia de su selección.

Las dos se sumaron a Rusia, la anfitriona, y Bélgica, con plaza ya desde la anterior jornada, entre las cuatro selecciones europeas ya confirmadas en el torneo del próximo año. También tienen ya el billete Brasil, Irán, Japón, México, Corea del Sur y Arabia Saudí, que aguardan rivales en el sorteo del 1 de diciembre en Moscú.

Alemania, la actual campeona, ya está en Rusia 2018. Además, con pleno de triunfos, nueve victorias, y con ocho puntos de diferencia respecto a su inmediato perseguidor, Irlanda del Norte, a la que superó 1-3 este jueves con la rotundidad de dos goles rápidos, el primero en un minuto y 16 segundos. Un golazo de Sebastian Rudy.

Su derechazo a la escuadra abrió el camino seguro al Mundial de la actual campeona, que sentenció en el minuto 20, con un movimiento de manual al borde del área de Sandro Wagner, con giro y disparo, y que culminó en el 86 Josuha Kimmich de volea. Alemania, líder incontestable; Irlanda del Norte, segunda y a la espera de si llega a la repesca, en la que entran los ocho mejores segundos de grupo.

Inglaterra también aseguró su pase al Mundial. Venció 1-0 con una versión gris a Eslovenia en Wembley, con un gol en el minuto 94 de Harry Kane, aunque le habría bastado incluso con un empate, porque, a su vez, no puntuó Eslovaquia, en inferioridad numérica durante 70 minutos y derrotada por Escocia en los instantes finales.

Un hándicap transcendente, más aún por la torpeza de Robert Mak en su expulsión. Con una tarjeta amarilla en el minuto 16, un 'piscinazo' dentro del área en el 23 le costó la segunda amonestación y la expulsión en un partido de tal importancia para su selección, resistente hasta el minuto 89 cuando recibió el 1-0.

Ese marcador agita la pelea por la segunda posición en el grupo F, con tres aspirantes en dos puntos. De los 17 de Escocia a los 15 de Eslovaquia y los 14 de Eslovenia. Todo se decidirá en la última cita: Escocia visita a Eslovenia; Eslovaquia recibe a Malta.

Polonia, en el E, ya avista el Mundial. Su pase está encarrilado, pero aún no es matemático pese al 1-6 en Armenia, con goles de Kamil Grosicki, Jakub Blaszczykowski, Rafal Wolfski y, sobre todo, Robert Lewandowski, imparable de nuevo para sus rivales con un 'triplete' y esencial una vez más para su selección, como en toda esta fase.

Un triunfo de récords para el delantero del Bayern, ya el máximo goleador de la historia de su selección, con 50 tantos en 90 duelos, y el mejor artillero en una fase de clasificación europea con 15 dianas; una marca aún pendiente del partido que le queda a él y los dos que le restan al portugués Cristiano Ronaldo, por ahora con 14.

A falta de una jornada, Polonia lidera su grupo con tres puntos de ventaja a la espera de recibir el domingo a Montenegro, que dio un paso atrás, probablemente definitivo, incluso para la repesca con su derrota en casa de este jueves frente a Dinamarca (0-1), ganadora con un zurdazo de Christian Eriksen y afianzada en la segunda plaza, tres puntos por debajo del líder y tres por encima de Montenegro.

La sesión de este jueves acogió cuatro choques intranscendentes, dos en el grupo C de Alemania: la República Checa tomó la tercera posición, aunque con la segunda ya inalcanzable con un triunfo por 1-2 en Azerbaiyán, mientras que Noruega agrandó las previsiones en San Marino, a la que doblegó por 0-8. En 17 minutos vencía 0-3.

Uno más en el E, con victoria cómoda de la Rumanía de Cosmin Contra, impulsada por dos goles de Constantin Budescu entre los minutos 33 y 38, sobre Kazajistán (3-1), y otro en el F, con un 1-1 entre Malta y Lituania, el estreno de la puntuación de la primera y una frustración más para la segunda, que enlaza un año sin ganar.