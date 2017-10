La grancanaria Davinia Pérez, campeona mundial silver supergallo ante Guanini

Las Palmas de Gran Canaria, 7 oct (EFE).- La púgil grancanaria Davinia Pérez, "La niña del martillo", se ha proclamado este sábado nueva campeona mundial silver del peso supergallo al imponerse a los puntos por decisión dividida a la argentina Jorgelina 'Jota' Guanini, en el combate celebrado en La Gallera del López Socas.

Tanto la boxeadora local entrenada por Jony Monzón como la suramericana, discípula de Xule Labrador, se emplearon a fondo en los diez asaltos de dos minutos disputados en una noche calurosa, tanto por la climatología como por el apoyo del público de Gran Canaria a su representante.

Ambas púgiles impusieron su fuerza a la técnica en todos los asaltos, con especial mención del inicio del décimo y definitivo, en el que salieron a por todas y protagonizaron un intercambio de golpes que enfervorizó a los espectadores que se dieron cita en buen número en el recinto deportivo de Las Palmas, sin llegar al lleno.

Tras los dos primeros asaltos de tanteo, en el tercero llegaron las primeras manos claras de Davinia, pero la brava púgil argentina no se arredró en ningún instante y planteó dura batalla hasta el final.

La lectura de las cartulinas de los jueces elevó la tensión en La Gallera, donde rondó seriamente la posibilidad de que se produjese un combate nulo, aunque los aficionados grancanarios estallaron de júbilo cuando conocieron que Davinia Pérez se convertía en la nueva campeona mundial silver del peso supergallo a los puntos, por decisión dividida.

En tal sentido, dos de los tres jueces dieron como vencedora a la púgil grancanaria (por 98-92 y 96-95, y el restante a su rival por 97-93), con lo que Davinia hace historia en el boxeo de las islas, al ser la primera en conseguir un mundial silver.

Previamente a este combate, el joven púgil local Aramis Torres y el experimentado boxeador gallego Moncho Mirás se enfrentaron con el título de España del peso mosca en juego, en un combate que resultó muy igualado, hasta el punto de saldarse con un nulo y dejar el cinturón vacante.

Torres y Mirás se vaciaron sobre el ring, pero demostraron no poseer una pegada contundente. Llegados al cuarto asalto, Aramis cayó a la lona y sufrió una cuenta de protección muy protestada por el público, pues su caída pareció producirse más por un resbalón que por una mano nítida de su adversario.

En el décimo y último round los espectadores parecieron despertar de su letargo y corearon con ímpetu el nombre del boxeador local, en un postrero intento por empujarlo hacia la victoria, y al término del mismo ambos celebraban lo que consideraron sus respectivos triunfos.

El veredicto de nulo cayó como un jarro de agua fría entre los contendientes y los propios espectadores, a quienes Aramis Torres se dirigió micrófono en mano para agradecerles su apoyo y para expresar igualmente que acataba una decisión con la que no se sentía en absoluto de acuerdo.