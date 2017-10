Busquets disputa su partido 100; debut de Viera como titular

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- Julen Lopetegui, seleccionador español, revoluciona el equipo titular de España para cerrar la fase de clasificación al Mundial 208, con el pase ya certificado, en un once en el que solo repite Sergio Ramos, con Sergio Busquets convirtiéndose en centenario y el debut de Jonathan Viera.

Diez de los once titulares son novedades respecto al triunfo de España ante Albania el pasado sábado. Tan solo se mantiene el capitán Sergio Ramos en un once en el que cambia hasta la portería con la entrada de Pepe Reina por David De Gea.

España comienza con: Reina; Azpilicueta, Nacho, Sergio Ramos, Monreal; Busquets, Illarramendi; Pedro, Viera, Asensio; y Aduriz.