Fernando Santos respeta a Suiza, pero dice que Portugal es favorito

Lisboa, 9 oct (EFE).- El seleccionador portugués Fernando Santos reconoció hoy, antes del partido decisivo de este martes ante Suiza, que su adversario es muy fuerte y merece estar en el Mundial, pero señaló que el favoritismo está del lado de Portugal.

El lleno esperado en el Estadio de la Luz y la presencia de Cristiano Ronaldo en el equipo son las principales razones que Santos defiende para atribuir el favoritismo a Portugal, ya que ambas elecciones llegan al partido en excelente forma.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico luso reconoció que no esperaba perder el primer partido con Suiza, pero está convencido de que con mayor o menor dificultad, alcanzará el objetivo de vencer y clasificarse directamente para el Mundial.

"El hecho de haber sido campeones europeos no nos da estatus (de vencedores) para los partidos. No nos crea un estatus, sino una responsabilidad", alertó Santos, que exigió máxima concentración para el partido que cierra la fase de clasificación y que ambos equipos pretenden vencer.

Aunque sea un partido decisivo, el seleccionador de Portugal rechazó las comparaciones con la final de la Eurocopa que venció en 2016.

"Mientras que en la final alguien tendría que ganar para ser vencedor, aquí hay un equipo que tiene dos resultados", dijo, recordando que a Suiza le vale la victoria o el empate.

Portugal se enfrenta mañana a Suiza en Lisboa y sólo la victoria le permite superar a los suizos en la clasificación, que tienen tres puntos más pero salen perdiendo en la diferencia de goles, que es el principal criterio de desempate en esta fase.