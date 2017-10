Honduras se juega ante México su última carta para llegar al Mundial

Tegucigalpa, 9 oct (EFE).- La selección de Honduras se jugará este martes ante la de México su última carta en el sueño de clasificarse, aunque sea en la repesca, al Mundial de Rusia 2018 en el cierre de las eliminatorias de la Concacaf.

El seleccionador de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, ha dicho en la víspera que el martes sus jugadores "lo van a entregar todo" y que no se ahorrarán "una gota de sudor" en el objetivo principal de ganarle a México, que selló su pase al Mundial en las doble jornada de septiembre.

Pinto indicó que se ve "Dios quiera, abrazando a los jugadores, celebrando y compartiendo con todo el pueblo hondureño".

Los hondureños todavía tienen una remota posibilidad de clasificar de manera directa al Mundial, lo que por la Concacaf solamente pueden lograr tres países, de los que ya lo hicieron México y Costa Rica.

Para que Honduras selle su boleto directamente necesita ganarle a México, que Trinidad y Tobago venza a Estados Unidos y que Panamá empate o pierda contra Costa Rica.

Si Honduras empata con México, Estados Unidos vence a Trinidad y Tobago, y Panamá iguala o le gana a Costa Rica, los hondureños quedarán eliminados y los panameños jugarán la repesca frente a un rival asiático.

Pinto mantiene las acusaciones contra el árbitro mexicano César Ramos por haberse excedido en los seis minutos de descuento que concedió el sábado en el partido contra Costa Rica, que le empató 1-1 a los hondureños cuando el juego estaba por finalizar.

Pero esto ya es historia y el martes Pinto espera el mejor desempeño del árbitro designado para el partido contra México, el salvadoreño Joel Aguilar Chicas.

El delantero hondureño Eddie Hernández, anotador del gol del sábado ante Costa Rica, indico que frente a México harán un mayor esfuerzo en busca de la clasificación y lamentó que ahora su país tenga que estar dependiendo de otros resultados.

Pinto y los jugadores han pedido a los aficionados hondureños que llenen el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, porque todavía no se ha perdido todo y clasificar al Mundial de Rusia 2018 sigue siendo una posibilidad.

Honduras ocupa la quinta posición en la clasificación con 10 puntos, los mismos que ha sumado Panamá, cuarta por diferencia de goles.

Estados Unidos, tercero en la tabla, tiene 12 enteros mientras que Costa Rica, 16 y México, 21.

Trinidad y Tobago es la última con solo 3 unidades.

La selección de México llegará ente lunes a San Pedro Sula, norte de Honduras y su seleccionador, el colombiano Juan Carlos Osorio, no podrá contar con el defensa Héctor Moreno, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Además, es probable que Miguel Layún, Héctor Herrera, Carlos Vela, Carlos Salcedo, Néstor Araujo y Jesús Gallardo no sean utilizados debido a que si suman una tarjeta amarilla más se podrían perder el primer juego de la selección mexicana en Rusia 2018.

- Probables alineaciones:

Honduras: Donis Escober; Emilio Izaguirre, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Brayan Beckeles; Alexander López, Jorge Claros, Alfredo Mejía, Eddie Hernández; Romell Quioto y Alberth Elis.

Seleccionador: Jorge Luis Pinto.

México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Oswaldo Alanís, Hugo Ayala, Diego Reyes; Andrés Guardado, Héctor Herrera, Elías Hernández, Jonathan dos Santos; Raúl Jiménez y Carlos Vela.

Seleccionador: Juan Carlos Osorio.

Árbitro: Joel Aguilar Chicas, de El Salvador.

Estadio: Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula.

Hora: 18.30 local (00.30 GMT).