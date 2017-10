Paraguay se la juega contra Venezuela y depende de otros resultados

Asunción, 9 oct (EFE).- Paraguay, que se agarra a un clavo ardiendo para volver a jugar un Mundial, se enfrenta el martes contra Venezuela, ya eliminada, en un partido que necesita ganar y esperar a que los resultados del resto de encuentros de las eliminatorias para Rusia 2018 le favorezcan para obtener una plaza clasificatoria.

Las opciones son escasas pero no imposibles para la selección de Francisco 'Chiqui' Arce, que si bien está séptima con 24 puntos, tiene una última fecha para seguir con la esperanza de volver a la cita mundialista tras quedarse fuera de Brasil 2014.

La victoria 1-2 contra Colombia del pasado jueves dio vida a un conjunto que necesita derrotar a la Vinotinto, que ya no se juega mas que el honor, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Arce tendrá que recomponer el once que venció a los cafeteros en Barranquilla, con la ausencia del centrocampista del Olimpia Richard Ortiz, por acumulación de tarjetas y que será sustituido por Miguel Paniagua (Nacional), además de la baja por lesión de Víctor Cáceres.

Contará seguramente con dos de los héroes del partido contra Venezuela, Antonio Sanabria, el ariete del Betis, y el delantero Óscar 'Tacuara' Cardozo, de Libertad, ambos autores de los goles contra Venezuela.

Para la selección venezolana, la alegría llegó con la recuperación de su estelar centrocampista Yangel Herrera, pero tendrá que reconstruir su zaga ante la ausencia por sanción del central del Málaga Mikel Villanueva.

El técnico de la Vinotinto, Rafael Dudamel, tendrá que elegir entre José Manuel Velásquez, del Tiburones de México, y Rubert Quijada, del Al Gharafa catarí.

La Albirroja está a un punto de la quinta plaza de la repesca, en donde ya espera Nueva Zelanda, y a dos enteros de la cuarta plaza, que da billete directo para Rusia 2018.

Paraguay necesita los tres puntos contra Venezuela y esperar que se den los resultados necesarios en los partidos Perú-Colombia; Ecuador-Argentina y Brasil-Chile. Su única opción para clasificarse de forma directa es vencer a la Vinotinto, una derrota chilena y que la Albiceleste no gane en Quito.

- Posibles alineaciones:

Paraguay: Antony Silva; Bruno Valdez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Jorge Moreira; Miguel Samudio, Rodrigo Rojas, Robert Piris; Ángel Romero, Óscar Cardozo y Antonio Sanabria.

Entrenador: Francisco Arce.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Víctor García, Jhon Chancellor, Rubert Quijada, Rolf Feltscher; Sergio Córdoba, Yangel Herrera, Tomás Rincón, John Murillo; Josef Martínez y Salomón Rondón.

Entrenador: Rafael Dudamel.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Estadio: Defensores del Chaco, en Asunción.

Hora: 00.30 GMT. del miércoles (20.30 hora local).