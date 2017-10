Perú busca la histórica clasificación ante Colombia, que también sueña con Rusia

Lima, 9 oct (EFE).- La selección de Perú buscará este martes acabar con 36 años sin clasificarse a una Copa del Mundo, en un partido de la jornada final de las eliminatorias sudamericanas que le enfrentará con una Colombia que también espera sellar el boleto para Rusia 2018 en el Estadio Nacional de Lima.

Los peruanos llegan al partido en la quinta posición, con 25 puntos, uno menos que Colombia, que ocupa el cuarto puesto.

Aunque los antecedentes indican que Perú solo ha ganado una de las nueve visitas que los colombianos han hecho a Lima en las eliminatorias, el combinado Blanquirrojo apuesta en esta ocasión a la solidez que ha mostrado en las ultimas jornadas y al apoyo de sus hinchas, que abarrotarán el estadio limeño.

Tras el empate a cero sellado el jueves pasado en Buenos Aires frente a Argentina, el seleccionador Ricardo Gareca destacó que su selección llegará al choque contra Colombia con las posibilidades intactas y la convicción de alcanzar la clasificación en casa.

Gareca enfatizó que los peruanos son conscientes de que no tienen "nada asegurado" y mantienen el respeto por Colombia, que también necesita de una victoria para asegurar su clasificación.

Los seleccionados peruanos afirman, por su parte, que están plenamente mentalizados en conseguir una clasificación que permita acabar con los 35 años que Perú no juega un Mundial, el de España 1982.

"La fortaleza de este equipo es el colectivo que se está demostrando, al igual que las ganas de querer ir al Mundial", afirmó el portero Pedro Gallese.

El guardameta agregó que todos los seleccionados han avanzado "para el mismo lado en este camino muy largo" que ha sido el proceso de las eliminatorias sudamericanas.

"Sabemos que hace tiempo no vamos a una Copa del Mundo y nosotros queremos ir. Para eso se trabaja y ahora estamos a un paso de hacerlo", concluyó.

El media punta André Carrillo indicó, a su turno, que el partido contra Colombia será el más importante de su carrera y que todos sus compañeros saben que implica "una responsabilidad muy grande".

"Nos jugamos el partido más importante de nuestras carreras. Es una responsabilidad muy grande para todos nosotros. Pero estamos contentos por el momento, por cómo lo vive el hincha, estamos representando a todo el país", agregó.

Según lo visto durante el fin de semana, Perú podrá contar ante Colombia con todos sus jugadores, incluidos el defensa Christian Ramos y los centrocampistas Christian Cueva y Carrillo, habituales titulares que se perdieron por suspensión el choque ante Argentina.

Colombia, por su parte, llegará a Lima hacia las 18.00 horas de este lunes (23.00 GMT), con la convicción de que la clasificación depende plenamente del juego que haga ante Perú.

Tras la derrota sufrida ante Paraguay, el seleccionador José Néstor Pekerman señaló que su selección seguía dependiendo de su juego y llegará a Lima a asegurar la clasificación.

El delantero Radamel Falcao también afirmó que su equipo "está preparado y con la mente puesta en el martes", aunque reconoció que "Perú es una selección que propone y que va a buscar el partido porque el empate no le sirve".

El centrocampista Abel Aguilar aseguró que Colombia saltará al Nacional de Lima "sin temor a jugar", porque tiene futbolistas "que marcan diferencia" y dijo que las claves colombianas en el partido serán "la concentración, la comunicación y la solidaridad".

-Alineaciones probables:

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva; Edison Flores y Paolo Guerrero.

Seleccionador: Ricardo Gareca.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Óscar Murillo, Davinson Sánchez, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Abel Aguilar, James Rodríguez; y Radamel Falcao.

Seleccionador: José Néstor Pekerman.

Árbitro: el brasileño Sandro Ricci, asistido en las líneas por sus compatriotas Emerson de Carvalho y Marcelo Van Gasse.

Estadio: Nacional de Lima.

Hora: 18.30 local (23.30 GMT).