Pizzi: "Tenemos claro lo que hay que hacer contra Brasil"

Sao Paulo, 9 oct (EFE).- El seleccionador de Chile, Juan Antonio Pizzi, afirmó que tiene "claro" lo que se debe hacer para enfrentar a Brasil este martes y espera que la Roja imponga sus "virtudes" a las del rival para garantizar su presencia en el Mundial de Rusia.

"Tenemos claro lo que tenemos que hacer. No vamos a modificar nuestra mentalidad con respecto al partido de mañana", aseguró Pizzi este lunes en una rueda de prensa en Sao Paulo.

Brasil y Chile se medirán el martes en el Allianz Parque de Sao Paulo en partido de la última jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.

La Roja, tercera, necesita un resultado positivo ante la pentacampeona del mundo, clasificada desde marzo pasado, para sellar su pase directo a la cita mundialista o al menos asegurar la repesca ante Nueva Zelanda, representante de Oceanía.

"Lógicamente que Brasil es ganable, es una disputa. A cada virtud del equipo rival siempre hay una respuesta y nosotros al igual que Brasil tenemos muchas virtudes y vamos a tratar de imponernos a las suyas. Estoy convencido de que tenemos equipo para disputar el partido con Brasil", aseveró el entrenador.

Brasil nunca ha perdido como local en una fase clasificatoria, una estadística que en opinión de Pizzi no incidirá en el encuentro de mañana porque son meros "datos".

"En nuestra mente está conseguir la clasificación y vamos a hacer el mayor esfuerzo para conseguir que así sea", puntualizó.

La previa del decisivo juego ha estado marcada por una campaña en redes sociales puesta en marcha por parte de las aficiones de ambas selecciones, en la que pedían a la Canarinha regalar puntos a Chile y de paso perjudicar las opciones de la Argentina de Lionel Messi.

Pizzi, de nacionalidad argentina, declaró que está "pura y exclusivamente" centrado en la selección chilena y no en lo que necesita el resto para clasificarse.

"Todos van a hacer lo mismo y es lógico que todos se esfuercen por el objetivo de clasificarse. Creo en la nobleza, siempre ha habido situaciones anormales en la vida, pero uno no puede tener eso en consideración", subrayó.

Asimismo, afirmó estar "preparado" para cualquiera de los dos escenarios tras el encuentro, tanto para la clasificación para Rusia 2018 como para una eventual eliminación.

El seleccionador de Chile elogió el "formidable" trabajo de Tite al frente de Brasil por "cambiar en poco tiempo" la imagen de la Canarinha y llevarla a ser líder destacado de las eliminatorias.

"Tite ha impuesto un estilo que es básicamente con mucha solidez defensiva, con individualidades ofensivas que tienen muchas virtudes", dijo Pizzi.

El seleccionador dijo que Brasil "tiene un gran equipo donde una de sus individualidades es Neymar", pero matizó que "en la actualidad ningún futbolista puede resolver individualmente un partido".

En el apartado de lesionados, el entrenador manifestó que Charles Aránguiz, que se recupera de un desgarro muscular, no está totalmente descartado para el encuentro.

"Vamos a ver en este último entrenamiento. Ayer Charles pudo entrenar bien, a ver cómo se desenvuelve hoy y a partir de ahí veremos las posibilidades que tiene de jugar", completó Pizzi, quien aseguró que en ningún caso usarán al volante si no está en condiciones para ello.

Pizzi restó importancia a la importante baja de Arturo Vidal por sanción y dijo que están con "confianza e ilusión" para "competir al máximo nivel" y poder conseguir el resultado que les permita ir al Mundial.