El Real Madrid elude al Pachuca y aún no conoce el nombre de su rival

Abu Dabi, 9 oct (EFE).- El Real Madrid aún no conoce cuál será su rival en su intento por revalidar el Mundial de Clubes, que se disputará en diciembre en Emirates Árabes Unidos (EAU), pero ya tiene la certeza de que no se cruzará con el Pachuca mexicano, que podía ser el rival más duro en semifinales.

El club español, campeón de la Liga de Campeones de la UEFA y vencedor del Mundial del año pasado, jugará en semifinales contra el campeón de Asia, que aún no se conoce, o el ganador del partido inaugural, que enfrentará al Auckland neozelandés y al Al Jazira emiratí.

La suerte la dictaminó el exdefensa colombiano Iván Córdoba, leyenda del Inter de Milán, encargado de sacar las bolas del bombo en un sorteo sin grandes fastos celebrado en un hotel justo enfrente de la Gran Mezquita Zayed, el mayor icono del emirato de Abu Dabi.

La decimocuarta edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA la disputarán del 6 al 16 de diciembre los seis campeones continentales, además del campeón de la liga emiratí.

El torneo tendrá lugar en Abu Dabi, capital del país, y la ciudad de Al Ain, un oasis situado en el este del emirato de Abu Dabi justo en la frontera con el Sultanato de Omán.

El partido inaugural, que tendrá lugar el 6 de diciembre, estará protagonizado por el Al Jazira, que dirige el holandés Henk ten Cate -que fuera ayudante de Frank Rijkaard en el Barcelona- y el Auckland City del barcelonés Ramón ribulietx, en el Hazza Bin Zayed, estadio del equipo Al Ain de la liga profesional emiratí.

El vencedor de este encuentro se enfrentará el 9 de diciembre en Abu Dabi en cuartos de final al campeón de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Y quien gane este partido será el que dispute con el Real Madrid un puesto en la final, que tendrá lugar el 16 de diciembre en Abu Dabi, en el mismo estadio que acogió las finales de 2009, que ganó el Barcelona, y de 2010, en el que se impuso el Inter de Milán.

El 9 de diciembre se jugará el partido correspondiente a cuartos entre el Pachuca de México, actual campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, y el campeón de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en el estadio de la Ciudad Deportiva Zayed.

El ganador de este choque tendrá que medirse en semifinales con el campeón de la Copa Libertadores el 12 de diciembre en Al Ain.

El jefe de Eventos de la FIFA, Jaime Yarza, fue el encargado de dirigir el sorteo en el hotel Fairmont Bab Al Bahr de Abu Dabi, para el que contó con la ayuda de Iván Córdoba -ganador del torneo en 2010 con el Inter- y la estrella del fútbol emiratí Abdulrahim Jumaa.

El evento, hasta el que se desplazaron cientos de medios de comunicación, contó además con la presencia de leyendas como Eric Abidal, campeón del torneo en 2009 con el Barcelona; Emilio Butragueño, Mikael Silvestre, así como del presidente del Comité Organizador Local, el general Mohamed Jalfan Al Rumaithi.

Al Rumaithi dijo que el Mundial de Clubes "será una celebración extraordinaria del fútbol profesional, el talento internacional y mostrará las excelentes instalaciones y la hospitalidad" que Emiratos "puede ofrecer".

El exfutbolista español Butragueño, director de Relaciones Internacionales del Real Madrid, dijo a Efe tras presenciar el sorteo que "lo importante es ver en el estado en que llega" su equipo a la competición, en la que consideró que el club español tiene "muchas" posibilidades de revalidar su título.

"Todavía quedan dos meses por delante hasta que comience la competición y el mes de diciembre tenemos un calendario muy exigente y hay que tenerlo en cuenta", comentó.

Durante el acto también se presentó la mascota de la Copa Mundial de Clubes 2017, llamada Dhabi o Gacela, traducción del nombre árabe al español, quien se tomó fotos con muchos de los asistentes.

La expectación se ha apoderado de Abu Dabi y Al Ain, sedes del torneo, y de todo Emiratos Árabes Unidos ante la celebración del Mundial de Clubes, como ya sucediera en las ediciones de 2009 y 2010, años en los que se coronaron campeones el Barcelona y el Inter de Milán.

