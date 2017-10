2-0. Suecia se asegura la repesca pese a caer en Amsterdam

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- Suecia aseguró la segunda plaza del grupo A y el pase a la repesca pese a caer en Amsterdam frente a Holanda (2-0), que necesitaba ganar por siete tantos para recortar la diferencia de goles total, favorable a los escandinavos.

Holanda se quedó lejos de, siquiera, meterle el miedo en el cuerpo a Suecia, a pesar del meritorio esfuerzo de Arjen Robben, autor de los dos tantos y presente en casi todas las jugadas de peligro.

Una señal evidente de que la "oranje" no confiaba mucho en el milagro fue que no hubo ninguna salida en tromba ni nada parecido.

Le costó a Holanda hacerse con el control del partido. Y en un cuarto de hora solo fabricó una ocasión, un tiro lejano de Robben que Olsen detuvo sin muchos problemas.

Tuvo que ser un regalo sueco, un penalti por una torpe mano de Lindelöf, el que le permitiera adelantarse con un gol del extremo del Bayern, en un lanzamiento a lo Panenka no muy bien ejecutado.

El 1-0 no alteró los planes de Suecia, que cedió la pelota y se dedicó a cerrar espacios y a salir sin mucha fe al contraataque. Un cabezazo franco a balón parado de Berg a las manos de Cillessen fue su única oportunidad en la primera parte.

Holanda pisó el acelerador antes del descanso. Tete perdonó en boca de gol y Babel hizo trabajar a Olsen, que ya no pudo detener el zurdazo imponente desde fuera del área de Robben.

Advocaat metió a Dost por Janssen tras el descanso en busca de más presencia en el área, pero el cambio no tuvo demasiado efecto.

Suecia aguantó sin problemas y solo concedió una ocasión clara, un mano a mano de Wijnaldum, en una segunda parte sin mucho ritmo y que fue agonizando, con aplausos finales de la hinchada a Robben, quien pudo haber disputado su último partido con la selección.

Holanda, finalista en Sudáfrica y semifinalista en Brasil, queda fuera por segunda vez consecutiva de una fase final. Suecia, que no juega un Mundial desde 2006, buscará en la repesca el pase a Rusia, aunque pierde al lateral Lustig por sanción para el primer partido.

- Ficha técnica:

2 - Holanda: Cillessen; Tete (Janmaat, m.71), Van Dijk, Rekik, Aké; Viljena, Wijnaldum (Klaasen, m.71), Blind; Robben, Janssen (Dost, m.46), Babel.

0 - Suecia: Olsen; Lustig, Granqvict, Lindelöf, Augustinsson; Claesson (Svensson, m.68), Larsson (Olsson, m.82), Johansson, Forsberg; Toivonen (Kiese Thelin, m.76), Berg.

Goles: 1-0, m.16: Robben; 2-0, m.40: Robben.

Árbitro: Sergei Karasev (Rusia). Sacó tarjeta amarilla, por Holanda, a Blind (m.44); por Suecia, a Lustig (m.55).

Incidencias: Partido del grupo A de clasificación para Rusia 2018 disputado en el estadio Amsterdam Arena.