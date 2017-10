Arce confiado de ganar a Venezuela y de que Paraguay clasifique directamente

Asunción, 9 oct (EFE).- El seleccionador de Paraguay, Francisco Arce, dijo hoy que el triunfo en el partido de este martes contra Venezuela "no se puede escapar" para alcanzar una clasificación directa al Mundial de Rusia.

"Yo creo que no se nos puede escapar, no se nos debe escapar.Y mañana va a ser evidentemente el partido más importante", expresó.

"Si ocurre todo normal, yo creo que nos vamos a clasificar directos", añadió durante una rueda de prensa en la sede de Ypané.

El técnico señaló que su equipo se encuentra en un gran momento y que ello va a posibilitar a Paraguay "salir a buscar el resultado desde el primer minuto" contra Venezuela, que ya está eliminada.

"Hay una unidad total, se ha podido recuperar la familia albirroja. Hoy estamos fortalecidos nuevamente", manifestó.

Sobre el partido contra Venezuela, Arce dijo que lo imprescindible es jugar bien, y tienen como hacerlo.

"Estoy seguro de que vamos a tener una gran fiesta y va a ser un gran partido", señaló.

La formación titular más probable es la siguiente: Antony Silva; Jorge Moreira, Paulo Da Silva, Gustavo Gómez, Júnior Alonso; Antonio Bareiro, Rodrigo Rojas, Robert Piris, Óscar Romero; Ángel Romero y Antonio Sanabria.

La Albirroja, séptima con 24 puntos, está a un punto de la quinta plaza, que da derecho a jugar una repesca contra Nueva Zelanda, y a dos enteros de la cuarta plaza, la última que obtiene un billete directo al Mundial de Rusia.

Paraguay necesita los tres puntos contra Venezuela y esperar que se den los resultados necesarios en los partidos Perú-Colombia; Ecuador-Argentina y Brasil-Chile.

Su única opción para clasificarse de forma directa es vencer a la Vinotinto, una derrota chilena y que la Albiceleste no gane en Quito.