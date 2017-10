Islandia vuelve a hacer historia y Serbia regresa a un Mundial

Madrid, 9 oct (EFE).- Islandia agrandó su leyenda reciente al lograr la clasificación por primera vez para un Mundial, el de Rusia, mientras que Serbia vuelve a la cita universal tras su ausencia en Brasil 2014.

Tras este lunes, islandeses y serbios se unen en el Mundial como representantes europeos a Rusia (anfitriona), Alemania (defensora del título), España, Inglaterra, Bélgica y Polonia. También tienen el billete sacado Brasil, Costa Rica, Egipto, Irán, Japón, México, Nigeria, Corea del Sur y Arabia Saudí

El conjunto nórdico que dirige Heimir Hallgrímsson se graduó con su brillante acceso y buena participación en la Eurocopa de Francia 2016. Los islandeses han seguido creciendo y han sabido hacerse dueños de un grupo muy duro con equipos de la talla de Croacia, Ucrania y Turquía.

La victoria en Eskisehir ante Turquía (0-3) y el empate de Croacia en Rijeka contra Finlandia (1-1) le puso en bandeja el billete directo. Y no falló en esta última jornada ante la modesta selección de Kosovo, que había perdido todos sus partidos (2-0).

Una diana de Gylfi Sigurdsson al final del primer periodo encarriló el triunfo que certifica otro hito histórico del cuadro islandés y su presencia en Rusia 2018, donde disputará su primer Mundial.

Johann Gudmundsson completó en el segundo periodo el triunfo de Islandia, la cara junto a su espectacular afición de un lunes en el que Croacia al menos salvó los muebles en Kiev y eludió la eliminación y Gales se despidió de cualquier opción.

Andrej Kramaric, con un doblete a los 62 y 70 minutos, certificó la victoria del equipo que capitanea Luka Modric, en cuyo banquillo se estrenó Zlatko Dalic tras reemplazar al destituido Antom Cacic.

La selección que dirige todo un mito del fútbol mundial y ucraniano como es Andriy Shevchenko completó un gran fracaso a la vista de sus expectativas.

Turquía, la otra gran damnificada de este grupo I, cerró su paso por esta fase con otro tropiezo, en Turku ante Finlandia. De nada le valió adelantarse en dos ocasiones con los goles de Cenk Tosun y acabó igualando 2-2.

Serbia también estará en Rusia. El otro gran gigante del fútbol balcánico no falló en esta ocasión, como le ocurrió en la previa de Brasil 2014, donde precisamente cedió ante Bélgica y Croacia.

La selección que dirige Slavoljub Muslin ha sido más sólida que sus rivales, Gales, Irlanda y Austria, que han fallado en exceso. Ante Georgia, en su feudo de Belgrado, lo tenía todo a favor y no perdonó, con lo que estará en su segundo Mundial tras su pobre paso por Sudáfrica 2010.

Aleksandar Prijovic, que había saltado al campo a los 61 minutos, remachó a los 74 una perfecta jugada de contragolpe de los serbios para zanjar las dudas que podía haber y un hipotético susto que pudiera causar Georgia (1-0).

Sin el madridista Gareth Bale, lesionado, Gales se quedó sin opciones ni siquiera de repesca. Cayó en el estadio de la Ciudad de Cardiff (0-1) ante Irlanda, que tendrá la opción de luchar por el Mundial.

Lejos parece ya quedar su ilusionante paso por la Euro de Francia. Los dragones de Chris Coleman, que llevaban diez partidos sin perder en casa, echaron en falta a su gran referente y más acierto. James McClean con un tanto a los 57 minutos, sitúa al cuadro de Martin O'Neill en la segunda plaza del grupo D.

El grupo G, único que estaba resuelto antes de esta última jornada, se cerró con victorias de España en Israel y de Italia en Albania, en ambos casos por 0-1.

Asier Illarramendi dio la victoria al equipo de Julen Lopetegui con un tremendo disparo desde fuera del área para zanjar la clasificación mundialista de la Roja, que en Jerusalén formó con lo que podría denominarse 'segunda unidad', ya que alineó a pocos titulares habituales.

Antonio Candreva fue el autor del gol del triunfo en Shkoder de los italianos, que pensaban más en la repesca que en otra cosa ante la imposibilidad de alcanzar a España.

Macedonia logró la goleada del lunes ante Liechtenstein, a la que venció por 4-0 en Strumica. Los centroeuropeos se despiden con un pésimo balance de cero puntos, uno a favor y 39 en contra.

Este martes se cerrará la fase de grupos con la última jornada en el A, B y H. Los principales puntos de atención estarán en Lisboa con el duelo determinante Portugal-Suiza y en París con el Francia-Bielorrusia.