Osorio dice que la propuesta de México ante Honduras será la de ir a buscar el triunfo

Tegucigalpa, 9 oct (EFE).- El seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, dijo hoy que en el último juego de mañana contra Honduras por la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Rusia 2018, la propuesta del equipo mexicano será la de ir a buscar el triunfo y regresar con los tres puntos.

"Nuestra propuesta va a ser siempre de ir a buscar el triunfo", enfatizó Osorio en una rueda de prensa en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, norte de Honduras, donde mañana se jugará el partido.

Agregó que mañana van a "enfrentar a un gran rival", al que "hemos analizado" y "ha mejorado mucho".

Osorio indicó que no podía dar a conocer la alineación para el partido contra Honduras, porque primero tienen que saberlo sus jugadores y lamentó la ausencia que tendrá de Hirving Lozano, a quien tenía previsto enviar de titular.

La selección mexicana llegó hoy a San Pedro Sula, donde el ambiente de los hondureños no es de tanta emotividad, por el desencanto de muchos aficionados que no creen que Honduras logre la clasificación al mundial, ni siquiera en una repesca.

Ante la baja venta de entradas para asistir al Estadio Olímpico Metropolitano, la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) puso hoy su coste a dos por uno para animar a los aficionados.

Honduras no solamente necesita ganarle a México en sus aspiraciones para clasificarse al Mundial de Rusia, sino que también dependerá de los resultados de los partidos Panamá-Costa Rica y Trinidad y Tobago-Estados Unidos, aunque matemáticamente todavía tiene la remota posibilidad de cerrar en tercer lugar.

Los hondureños son quintos en la eliminatoria con diez puntos, superados por Panamá solamente por diferencia de goles en el cuarto lugar, mientras que Estados Unidos es tercero con doce.

México, con 21 enteros, es primero, mientras que Costa Rica con 16 es segundo, ambos ya clasificados al mundial, en tanto que Trinidad y Tobago es sexto con tres.

El cuarto lugar de la competición buscará el pase al mundial en una repesca con un rival de Asia.