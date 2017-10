Pekerman ve difícil que Colombia repita con Perú su ´fatalidad´ ante Paraguay

Lima, 9 oct (EFE).- El seleccionador de Colombia, el argentino José Pekerman, aseguró hoy que ve poco probable que su equipo repita este martes ante Perú "la fatalidad" del partido del pasado jueves ante Paraguay, cuando perdió por 1-2 con dos goles del combinado guaraní en los últimos minutos.

Pekerman afirmó que ha hablado mucho con sus jugadores sobre los errores cometidos en el partido ante los paraguayos e indicó que están física y psicológicamente listos para llevarse el triunfo del Estadio Nacional de Lima, donde ambas selecciones se juegan la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

"Estamos vivos, con los jugadores recuperados, enteros y con ganas de ganar y hacer un buen juego aquí en Lima", dijo Pekerman, cuyo combinado marcha en la cuarta posición de las eliminatorias con 26 puntos, uno más que Perú, que ocupa la quinta plaza que da acceso a la repesca.

El técnico quitó responsabilidad en la última derrota al portero David Ospina, al que calificó como "un gran arquero" y recordó que los jugadores de ataque erraron "unos goles increíbles".

"Esto puede pasar. Si bien para toda la gente esperaba otro resultado, no debe sentir que todo depende del arquero. Errar goles es quizás menos doloroso ante la opinión pública que recibir un gol", comentó.

Pekerman auguró que el encuentro contra Perú "tendrá muchas alternativas por la manera de jugar de ambos equipos", y recordó que en los últimos enfrentamientos entre ambas selecciones "siempre han salido buenos partidos, con resultados ajustados, que incluso llegaron a definirse en tanda de penaltis, como pasó en la Copa América Centenario".

No obstante, el seleccionador de Colombia apostó por que el partido se decantará en las áreas y no tanto en el centro del campo, donde prevé mayor igualdad.

"Confío en que nosotros podamos repetir algunos partidos que hemos hecho cuando estuvimos en plenitud, y así lo noto en los muchachos, que están en plenitud para marcar las diferencias", agregó.

El argentino advirtió que "Perú está en su momento más importante en mucho tiempo porque ha enlazado muchos resultados positivos y lo ha llevado a meterse hoy entre los clasificados".

Consideró que los últimos buenos resultados de Perú son fruto de la paciencia que los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tuvieron en momentos de dificultades hasta encontrar la forma de superarlos, y ahora "han entrado en esa marcha ganadora".

En ese sentido, dijo alegrarse mucho por el seleccionador de Perú, su compatriota Ricardo 'el Tigre' Gareca.

Sobre el amplio abanico de equipos con posibilidades de clasificar en la última jornada de las eliminatorias, Pekerman confió en que los equipos que ya no se juegan nada no se relajen y la fecha transcurra sin sospechas.

"Me cansé de decir que esta puede ser la eliminatoria más recordada de la historia. Nunca llegaron tantos equipos en tan poco margen, con una definición de este tipo. Es algo muy importante la credibilidad. Ojalá que todo sea normal", deseó.

Cuestionado por la posibilidad de que Argentina se quede fuera del Mundial, el técnico declinó valorar el momento de la Albiceleste y se declaró colombiano: "hoy yo soy colombiano, todo colombiano, y con la cabeza en el partido de mañana".