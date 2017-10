Perú sale con su once más eficaz y Colombia va al ataque con Falcao y Zapata

Lima, 10 oct (EFE).- La selección peruana jugará contra Colombia con su once titular más recurrente en las eliminatorias, con el que ha conseguido importantes resultados, y los colombianos partirán con una propuesta ofensiva en la que están incluidos los delanteros Radamel Falcao García y Duván Zapata.

Los dos equipos salen con sus mejores jugadores disponibles para buscar un triunfo que les permita clasificar de manera directa al Mundial de Rusia 2018, pues un empate o una derrota les deja a expensas de que suceda un carambola en el resto de encuentros de la última jornada de las eliminatorias.

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, será fiel a los once jugadores que le dan mayor solidez a su equipo, lo que implica el regreso a la titular del defensa Christian Ramos y de los centrocampistas André Carrillo y Christian Cueva, quienes se perdieron el partido del jueves en Argentina por sanción.

En la portería repetirá Pedro Gallese, quien en la Bombonera, donde Perú empató sin goles, ya fue el mejor de la Blanquirroja, tras recuperarse en tiempo récord de una lesión en el dedo de una mano.

El equipo peruano estará formado por Pedro Gallese, Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; André Carrillo, Yoshimae Yotún, Renato Tapia, Édison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Por su parte, el argentino José Pekerman, seleccionador de Colombia, es consciente de la necesidad de revertir la mala imagen dada en el último partido ante Paraguay, donde el equipo cafetero perdió por 1-2, con dos goles recibidos en los últimos minutos.

Por eso, alineará de manera simultánea a los delanteros Falcao García y Duván Zapata, con James Rodríguez como en la línea posterior para destrabar la defensa peruana.

En la zaga, los centrales Óscar Murillo y Dávinson Sánchez tratarán de que no se note la ausencia de Christian Zapata, suspendido por acumulación de amonestaciones.

El once colombiano estará integrado por David Ospina; Santiago Arias, Óscar Murillo, Dávinson Sánchez, Frank Fabra; Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, James Rodríguez; Duván Zapata y Radamel Falcao.