Sampaoli: "va a ser un partido diferente con un Ecuador iniciando un proceso"

Guayaquil (Ecuador), 9 oct (EFE).- Jorge Luis Sampaoli aseguró hoy que el partido de mañana, martes, en Quito, va a ser diferente a lo que se viene jugando en las eliminatorias porque Ecuador saldrá a buscarlos, a pesar de estar eliminado y Argentina con la urgencia por clasificar al Mundial de Rusia 2018.

"A pesar de los cambios, de los rostros nuevos que aparecerán, me parece que va a ser un partido en el que Ecuador va a salir a buscarnos y va a intentar iniciar un proceso nuevo, por lo que va a ser un partido diferente a lo que venimos jugando en eliminatorias", dijo Sampaoli en una rueda de prensa.

El seleccionador de la albiceleste alentó la posibilidad de que su equipo esté mañana a la altura futbolística de Lionel Messi, e indicó que si eso sucede, le irá muy bien en su aspiración por clasificar.

"En estos tres partido me tocó dirigir a un Messi increíble, comprometido, presionando, corriendo, asistiendo. Si nosotros estamos seguramente a la altura de él, el partido de mañana nos va a salir muy bien", indicó.

Sampaoli aseveró que en los tres partidos que ha dirigido a Argentina en esta eliminatorias, "hasta ahora mostró un temple y una seguridad para ser lo que es, superior al resto", después el resultado no se dio.

"Tenemos que seguir manifestando esa condición, tenemos que hacernos cargo que somos superiores al resto, más allá de cualquier resultado, ir por eso", dijo.

Para el técnico, la camiseta de Argentina tiene que estar en un "gran lugar en el mundo del fútbol, más allá de cualquier resultado que ponga en duda esa realidad".

Señaló también que está conociendo algunas particularidades del grupo, que se ve "muy sano, muy tranquilo, muy entusiasta", con mucha esperanza, esperanza que está vinculada en el sentir, en el percibir la emoción sobre la posibilidad que esta dando el fútbol de ir al Mundial, dijo.

"Me parece que hoy por hoy, el emblema de Lio (Messi) para todos nosotros va a ser muy importante en esta definición que nos tocó en el fútbol y que nos dio la vida como un parámetro de ver cómo la podemos resolver", precisó.

Con relación a los efectos de la altura dijo que "es innegable, lo más preocupante que me tocó vivir en la altura no es lo físico, sino por allí el tema de la recuperación, el tema de cómo viaja la pelota y que hay un montón de otros factores".

"Lo más traumático o lo más complicado que tiene la selección Argentina, es la no clasificación todavía al Mundial", añadió.