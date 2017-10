0-1. Paraguay sucumbe en casa ante Venezuela y se queda fuera del Mundial

Asunción, 10 oct (EFE).- Paraguay se quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 tras perder hoy en Asunción por 0-1 contra una Venezuela ya descartada de antemano, que acabó con las esperanzas guaraníes en el minuto 84 con el gol de Yangel Herrera.

Paraguay salió a por todas y muy revolucionado en unos primeros 15 minutos en los que cercó el área venezolana pero no pudo concretar ninguna, siempre lanzando el ataque desde las botas de Óscar Romero.

Venezuela se sacó la presión de encima y consiguió frenar el ímpetu de la Albirroja con varias ocasiones de peligro gracias a la habilidad de John Murillo, muy móvil en tres cuartos de cancha, pero tras diez minutos de sopor, Paraguay volvió a subir una marcha.

Varias ocasiones se sucedieron cerca del arco de Wuilker Faríñez, principalmente gracias a la asociación entre Cecilio Domínguez y Junior Alonso por la banda izquierda para acabar colgando centros al área que no pudieron concretar ni Antonio Sanabria a la media hora ni Gustavo Gómez en el minuto 42.

La segunda etapa comenzó como la primera, pero con Paraguay más volcada aún en el área de Venezuela, con ocasiones continuadas de Domínguez y Sanabria.

La lesión de Sergio Córdova en la Vinotinto en el minuto 55 provocó una vorágine de cambios con la entrada de Yeferson Soteldo por el lesionado, y el cambio de las piezas de ataque de Paraguay con la entrada de Óscar 'Tacuara' Cardozo y Antonio Bareiro por Sanabria y Domínguez, respectivamente.

Seis minutos después la lesión cayó del lado de la Albirroja con el cambio obligado de su capitán Paulo Da Silva y la entrada de Miguel Samudio en el minuto 62.

El partido se convirtió en un ida y vuelta entre las dos áreas y Antony Silva tuvo que sacar dos ocasiones claras de Venezuela para mantener viva momentáneamente a la Albirroja.

Paraguay se fue con todo en busca del gol y Óscar Romero dio un paso atrás para colocarse en la media punta y distribuir los balones de ataque convirtiéndose en la brújula de Paraguay, que a base de centros fue metiendo a Venezuela en su área.

Pero tras diversas ocasiones marradas por la Albirroja, Venezuela avisó en dos oportunidades claras en los últimos 15 minutos y en el 84 una arrancada de Rómulo Otero por la derecha hasta línea de fondo supuso un pase a atrás para que Herrera llegará solo y marcara a placer para arruinar los sueños paraguayos.

Paraguay tuvo el empate tras minutos después con dos ocasiones seguidas de Ángel Romero y Gustavo Gómez que sacó Faríñez con dos grandes estiradas.

El final del partido mostró un quiero y no puedo de la Albirroja y las expulsiones de Gómez y Wilker Ángel, que se enzarzaron a empujones y golpes en el minuto 89 después de un choque por el balón.

Venezuela cerró con una alegría su participación en las eliminatorias para Rusia 2018, en las que ya estaba descartada, mientras que Paraguay se quedó fuera del Mundial por segunda vez consecutiva.

- Ficha técnica:

0. Paraguay: Antony Silva; Junior Alonso, Gustavo Gómez, Paulo Da Silva (m.62, Miguel Samudio), Jorge Moreira; Rodrigo Rojas, Robert Piris, Cecilio Domínguez (m.56, Antonio Bareiro), Óscar Romero; Ángel Romero y Antonio Sanabria (m.56, Óscar Cardozo).

Seleccionador: Francisco Arce.

1. Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Wilker Ángel, Rubert Quijada; Sergio Córdova (m.57, Yeferson Soteldo), Yangel Herrera, Tomás Rincón, John Murillo (m.81, Junior Moreno); Josef Martínez (m.77, Rómulo Otero) y Salomón Rondón.

Seleccionador: Rafael Dudamel.

Goles: 0-1, m.84: Yangel Herrera.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). Expulsó a Gustavo Gómez y a Wilker Ángel en el minuto 89. Amonestó a Alonso, Cardozo y Rojas por Paraguay y a Martínez, Otero, Faríñez y Herrera por Venezuela.

Incidencias: partido correspondiente a la decimoctava y última jornada de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 jugado en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.