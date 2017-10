3-2. Honduras vence a México y va a la repesca contra Australia

Tegucigalpa, 10 oct (EFE).- Honduras venció hoy por 3-2 a México en la jornada de cierre de las eliminatorias de la Concacaf , lo que le permite ir a una repesca contra Australia por un cupo al Mundial de Rusia 2018.

El triunfo de Panamá ante Costa Rica le quitó a Honduras la posibilidad de clasificarse de manera directa, luego de que Trinidad y Tobago diera la sorpresa de la fecha al vencer por 2-1 a Estados Unidos.

Honduras salió volcada al ataque urgida del triunfo, con un juego ordenado en sus líneas desde el medio campo y llegadas por los extremos con Alberth Elis y Romell Quioto, y Eddie Hernández por el centro.

También intentaba con disparos de media distancia, pero sin acierto, mientras que México, sin apresurarse, esperaba en su campo y buscaba hacer daño al contragolpe.

Al minuto siete el portero mexicano, Guillermo Ochoa, se lució con una gran tapada a un lanzamiento libre de Maynor Figueroa desde fuera del área.

Cuando más atacaba Honduras vino un contragolpe mexicano al minuto 16 y Oribe Peralta puso a ganar a su país al rematar un centro que le llegó desde la derecha.

Oribe, Carlos Vela y Raúl Jiménez eran los más incisivos en el ataque de México, que llegó a la final de hexagonal habiendo clasificado al Mundial de Rusia 2018 con anticipación.

Honduras, aunque desesperada, no bajó su tren de juego, pero seguía siendo imprecisa en sus pases al momento de definir frente a la portería defendida por Ochoa.

Los hondureños empataron el partido al minuto 33 con un remate de cabeza de Alberth Elis, de una pelota en lanzamiento libre de Alex López.

Luego llegaba la emoción al estadio al conocerse que Estados Unidos iba perdiendo por 2-0 ante Trinidad y Tobago, y que Costa Rica le ganaba por 1-0 a Panamá.

Pero la alegría de nuevo le duraba poco a Honduras, que recibió el segundo gol de México por medio de Carlos Vela, de nuevo en una pelota de profundidad, al minuto 38, y con el 1-2 llegó el final del primer tiempo.

En la segunda parte fue México el que salió más lanzado al ataque, en tanto que los hondureños perdían luego el balón.

No obstante, en una escapada de Alberth Elis, centró la pelota para que llegara a rematar con potencia Eddie Hernández, quien la estrelló en el horizontal y al regresar le dio en la cabeza al meta mexicano al que le dieron el gol en propia puerta. Así llegó el empate de Honduras 2-2 al minuto 53.

Y para que la alegría hondureña siguiera, Romell Quioto puso a ganar al equipo catracho por 3-2 al eludir a dos defensas y enviar por bajo la pelota al fondo de la portería mexicana.

A las gradas volvían el júbilo y el dramatismo, porque Estados Unidos seguía perdiendo ante Trinidad y Tobago, mientras que Panamá empataba con Costa Rica, pero al final ganó en casa.

Al minuto 76, Alberth Elis remató de cabeza ajustado al horizontal en otro contragolpe hondureño.

Los últimos minutos fueron dramáticos para Honduras, que además acabó con el invicto de México y en noviembre recibirá a Australia.

- Ficha técnica:

Honduras: Donis Escober; Ever Alvarado, Maynor Figueroa, Henry Figueroa, Brayan Beckeles; Jorge Claros (m.68, Brayan Acosta), Alfredo Mejía, Alex López (m.87, Johnny Palacios), Romell Quioto; Alberth Elis y Eddie Hernández.

Seleccionador: Jorge Luis Pinto.

México: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Hugo Ayala, Néstor Araujo, Oswaldo Alanís (m.66, Jesús Corona); Jesús Gallardo, Héctor Herrera, Jona dos Santos (m.46, Edson Álvarez), Carlos Vela (m.58, Andrés Guardado); Raúl Jiménez y Oribe Peralta.

Seleccionador: Juan Carlos Osorio.

Goles: 0-1, m.16: Oribe Peralta. 1-1, m.33: Alberth Elis. 1-2, m.38: Carlos Vela. 2-2, m.53: Guillermo Ochoa, en propia meta. 3-2, m.60: Romell Quioto.

Árbitro: Joel Aguilar Chicas, de El Salvador. Mostró cartulina amarilla a Jonathan dos Santos y Edson Álvarez de México, y a Alberth Elis y Maynor Figueroa, de Honduras.

Incidencias: partido de la décima y última fecha del hexagonal final de la Concacaf clasificatorio al Mundial de Rusia 2018, disputado en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.