Costa Rica, más madura, mira Rusia con el reto de volver a sorprender

San José, 11 oct (EFE).- La que ya es catalogada como la generación dorada del fútbol de Costa Rica cumplió con la tarea de clasificar al Mundial de Rusia 2018, un torneo al que acudirá con el reto de volver a sorprender a propios y extraños como lo hizo cuatro años atrás cuando llegó a cuartos de final.

Poco ha cambiado en la base de jugadores de Brasil 2014. Se mantiene la columna vertebral y los jóvenes menores de 25 años se cuentan con los dedos de una mano, lo que demuestra que Costa Rica es un equipo maduro y que deberá pensar pronto en el recambio de algunas de sus figuras.

Con 30 o más años de edad llegará al Mundial buena parte del equipo titular: el portero Keylor Navas, los defensas Johnny Acosta, Kendall Waston y Giancarlo González, así como los centrocampistas Celso Borges, Bryan Ruiz y Christian Bolaños.

Costa Rica finalizó como segunda en el hexagonal final eliminatorio de la Concacaf, por detrás de México, con una buena cosecha como visitante (dos victorias, un empate y dos derrotas), pero dejando muchas dudas como local, aunque invicta con dos victorias y tres empates.

El seleccionador Óscar Ramírez ha introducido muy pocos jugadores nuevos a la base de Brasil 2014, de los cuales solo el lateral izquierdo Ronald Matarrita y el centrocampista David Guzmán se han hecho un hueco como titulares.

La inactividad en el Sporting portugués del capitán costarricense Bryan Ruiz, alejado hasta de los entrenamientos del segundo equipo, es la gran preocupación del cuerpo técnico y la Federación de fútbol.

Si quiere llegar con buen nivel a Rusia, Ruiz, el '10' que maneja los hilos de Costa Rica, deberá buscar una salida del Sporting aunque sea a préstamo en la próxima ventana de transferencias de diciembre.

En las últimas jornadas eliminatorias se notó la falta de ritmo de Ruiz y Costa Rica lo sintió, pues 'La Sele' no cuenta con un jugador de características siquiera similares a las del espigado zurdo.

El portero del Real Madrid Keylor Navas firmó una notable eliminatoria y se espera que su buen nivel se mantenga como titular en el bicampeón de Europa para que llegue a Rusia a tope.

En Brasil 2014 Keylor fue clave para que Costa Rica terminara como líder invicto en el "grupo de la muerte" que compartió con Italia, Uruguay e Inglaterra, y para que luego alcanzara los cuartos de final, donde fue eliminada en los penaltis por Holanda.

La exhibición de Navas en Brasil le valió para que el Real Madrid le contratara procedente del modesto Levante, club en el que también dejó una huella enorme.

La experiencia al más alto nivel de Navas se une a la de Ruiz y a la de Celso Borges, el otro pilar del equipo, quien esta temporada se ha convertido en el capitán del Deportivo La Coruña.

Si Costa Rica logra ratificar que lo de Brasil no fue una casualidad y demostrar que se puede medir ante cualquiera, el seleccionador Óscar Ramírez deberá afinar detalles de manera urgente, especialmente en la ofensiva.

El irregular Marco Ureña, un jugador rápido, esforzado, que corre todo el partido, es capaz de marcar goles de gran factura y meterse en rachas anotadoras, pero también de fallar las ocasiones más increíbles que sacan de sus casillas a los aficionados.

El sistema de Ramírez solo emplea un delantero, un puesto del que se ha adueñado Ureña ante la competencia de Johan Venegas y de Joel Campbell, jugador del Betis que viene saliendo de una lesión de rodilla y quien en su máximo nivel debería ser estelar.

En la defensa no parece haber mayores sobresaltos, pues a los titulares Waston, Acosta y González en la línea de tres, se suman el sólido Francisco Calvo y el central del Espanyol de Barcelona, Óscar Duarte, quien ya entrena con su club tras seis meses fuera por una lesión de rodilla,

Duarte, mundialista de Brasil 2014, tiene varios meses para ponerse a tono y meterse en la lista.

Rusia será el quinto Mundial de Costa Rica tras Italia 90 (avanzó hasta segunda ronda), Corea del Sur y Japón 2002 (fase de grupos), Alemania 2006 (fase de grupos) y Brasil 2014 (cuartos de final).