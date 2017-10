El delantero Jonathan Walters no jugará la repesca con Irlanda por lesión

Londres, 11 oct (EFE).- Jonathan Walters, delantero internacional irlandés del Burnley, no disputará el 'playoff' final de acceso a la Copa del Mundo de Rusia 2018 del mes que viene por una lesión de rodilla.

Walters, de 34 años, se encuentra en pleno proceso de recuperación de sus recurrentes molestias de rodilla y no llegará a tiempo a la repesca, que se jugará entre el 9-11 de noviembre y el 12-14 del mismo mes.

El veterano delantero ha sido sometido a dos operaciones de rodilla en los últimos 18 meses, en marzo de 2016 y en enero de este año, y no regresará a los terrenos de juego al menos hasta el periodo navideño.

Walters acudió el lunes a Cardiff para presenciar en directo el triunfo de la República de Irlanda sobre Gales (0-1), que metió a los hombres de Martin O'Neill en 'playoff' de acceso al Mundial.

Además de los 'Boys in Green', las otras siete selecciones que pugnarán por los últimos cuatro billetes a Rusia 2018 son: Suiza, Italia, Dinamarca, Croacia, Irlanda del Norte, Suecia y Grecia.