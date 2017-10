Islandia histórica, Alemania poderosa, Holanda rota y Lewandowski artillero

Madrid, 11 oct (EFE).- La fase de grupos europea de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 confirmó la tendencia histórica de Islandia, decadente de Holanda y poderosa de Alemania, la defensora del título mundial, así como las dotes de tremendo artillero del polaco Robert Lewandowski, que, con 16 dianas, superó por una al portugués Cristiano Ronaldo.

Los 'vikingos' islandeses y sus fieles aficionados se ganaron el corazón del mundo en la última Eurocopa de Francia 2016, en la que alcanzaron los cuartos de final.

El sorteo mundialista les situó en un grupo más que difícil, junto a selecciones como Croacia, Ucrania y Turquía, entre otros. Y su crecimiento no se ha detenido y ha firmado una histórica clasificación.

Se ha convertido en el primer país de menos de un millón de habitantes en lograr el pase a un Mundial de la mano de Heimir Hallgrímsson, quien no ha variado la forma de jugar de la anterior etapa con Lars Lagerbäck al frente y que ha mantenido tradiciones tan especiales como reunirse en su bar con la "Tolfan" (La Doce), principal organización de hinchas islandeses, antes de los partidos en casa de la selección.

Islandia ha abocado a la potente Croacia a luchar en la repesca y ha dejado en la cuneta a Ucrania y Turquía. Los balcánicos tuvieron el liderato en su mano, lo dejaron escapar y los nórdicos no desaprovecharon la ocasión para agrandar su 'milagro'.

París de Gales, en cambio, ha vuelto a dar un paso atrás. Semifinalista en Francia 2016, el conjunto de Chris Coleman se ha quedado fuera de Rusia tras una fase muy pobre e irregular. El madridista Gareth Bale, una de las figuras del firmamento balompédico, no estará en la cita universal.

Aún más decadencia vive la 'oranje'. Holanda, subcampeona en Sudáfrica 2010 y tercera en Brasil 2014 a costa de la anfitriona, ya se quedó fuera de la Eurocopa de Francia. El intento de relevo generacional quedó en nada y en esta fase de nuevo ha vivido un fracaso estrepitoso.

Ni Danny Blind ni Dick Advocaat han podido llevar a buen puerto al conjunto tulipán, apartado de cualquier opción en un grupo que lideró Francia por delante de Suecia. El fútbol holandés vive sus momentos más decepcionantes.

Alemania, en cambio, mantiene su vigencia. La campeona mundial en Brasil defenderá su corona cuatro años después. Llega a Rusia 2018 como la única selección que ha ganado sus diez partidos.

Presenta un balance temible. 43 goles a favor y cuatro en contra. Nadie en su grupo ha podido poner en duda su supremacía. Ahora les queda a los hombres de Joachim Low confirmar su condición de gran favorita en Rusia el próximo año.

Portugal, actual campeona de Europa, sufrió sobremanera tras perder en la jornada inaugural en Suiza. Al final le devolvió la moneda en la última al cuadro helvético y Cristiano Ronaldo y compañía sellaron el pasaporte al Mundial.

Francia tuvo que esperar también hasta el final para hacer lo propio; Polonia navegó a toda vela al ritmo de los goles de Lewandowski; Inglaterra vuelve a presentar un proyecto con cierta base que necesita el refrendo en un gran torneo; la España de Julen Lopetegui volvió a brillar y mandó a Italia a la repesca; Bélgica se confirmó como un equipo que de una vez quiere dar el salto a la gloria; y Serbia aprovechó que su grupo era asequible para volver a un Mundial.

En el plano individual Lewandowski se ha coronado, sin contar con la futura repesca, como el máximo artillero con 16 dianas, una más que Cristiano Ronaldo, determinante para el conjunto de Fernando Santos, como lo fue el atlético Antoine Griezmann para Francia o Romelu Lukaku para Bélgica.

Y es que los 'diablos rojos' han logrado los mismos goles que Alemania, 43, en una demostración de poderío bajo la batuta del técnico español Roberto Martínez. Inglaterra y España, por su parte, han sido las selecciones que han encajado menos goles: tres.

En este apartado estadístico, la selección española y la alemana son las que han completado más pases, con el 92 por ciento, tres más que Portugal, Bélgica e Inglaterra; los germanos tienen una media del 69% de posesión, por 66% de España, 65% de Inglaterra y 64% de Portugal.

Los lusos han disparado en 230 ocasiones (31 Cristiano Ronaldo, líder), Bélgica 214, Alemania 209, Suiza 190 y España 186, y los germanos Joshua Kimmich y Toni Kroos encabezan las tablas de asistencias con nueve y pases completados con 763, respectivamente.

El próximo mes la repesca dictará las cuatro últimas selecciones europeas que logran el acceso a Rusia 2018. Italia, tetracampeona mundial, lidera la nómina, en la que habrá otros dos campeones continentales como Dinamarca y Grecia junto a Croacia, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Suecia y Suiza.

José Antonio Pascual