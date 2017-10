Messi salva a Argentina, que con Brasil, Uruguay y Colombia son felices los cuatro

Bogotá, 10 oct (EFE).- Lionel Messi reservó el último acto de las eliminatorias para su show particular, y con tres golazos a Ecuador, él solo alivió las penas de Argentina y la clasificó al Mundial de Rusia, una cita en la que desde marzo espera Brasil y a la que hoy también se sumaron Uruguay y Colombia por Sudamérica.

Felices los cuatro clasificados directamente a Rusia.

Brasil dominó el certamen desde que llegó Tite al banquillo y con 41 puntos de 54 posibles vio por el retrovisor la llegada de Uruguay (31), Argentina (28) y Colombia (27).

Tampoco podrá quejarse Perú de su suerte pues, pese a empatar 1-1 en Lima con la formación cafetera, se quedó con el premio de consolación: la serie de ida y vuelta de repesca con Nueva Zelanda.

Perú busca la vuelta a un Mundial, asignatura que no cumple desde el de España'82.

Sin Mundial se quedaron la bicampeona de la Copa América en 2015 y 2016, Chile, y la selección de Paraguay.

Los chilenos fueron goleados por 3-0 en Sao Paulo ante una formación brasileña que reservó todo para el segundo tiempo. Paulinho abrió la cuenta y luego un doblete de Gabriel Jesus hizo que el delantero de 21 años cumpliera su promesa: marcar a su compañero en el Manchester City, el portero Claudio Bravo.

La conferencia de prensa posterior al partido en Sao Paulo fue estremecida con la presentación de la renuncia del argentino Juan Antonio Pizzi, que llevó a Chile al título de la Copa América de 2016 y perdió con Alemania la final de la Copa Confederaciones.

Paraguay, que en la penúltima jornada cobró vida en la lucha por una de las cuatro plazas directas o el puesto de repesca al vencer a Colombia en Barranquilla, hoy sucumbió ante una sorprendente venezuela, que le derrotó en Asunción por 0-1.

La Roja chilena terminó la liguilla de dieciocho jornadas en el sexto puesto con 26 puntos, misma renta de la Albirroja paraguaya, que yace en el séptimo.

Ecuador prestó hoy su teatro, el Atahualpa, en los 2.850 metros de altitud de Quito, para la función estelar de Messi.

El capitán de la Albiceleste no se intimidó con el gol de Romário Ibarra a los 37 segundos, el segundo gol más rápido en toda la historia de las eliminatorias sudamericanas.

El 14 de octubre de 2015, el extremo brasileño Willian marcó a los 35 segundos en la victoria sobre Venezuela por 3-1.

Messi no marcaba más de un gol en un partido de eliminatorias desde 2013, a Paraguay. Llegó a 61 goles en la Albiceleste para afirmarse como su máximo realizador.

Pero sus récords no paran ahí.

Con 21 dianas supera a su compatriota Hernán Crespo (19) y comparte la cima con su compañero en el Barcelona, el uruguayo Luis Suárez, que hoy aportó dos a Uruguay en el triunfo por 4-2 sobre Bolivia.

Aún así, Messi ya es máximo goleador en toda la historia de las eliminatorias sudamericanas.

Bolivia se despidió el Mundial en el penúltimo puesto con 14 enteros pero con sensaciones muy distintas al flojo comienzo.

Y aunque se ve en el décimo, con 12, la selección venezolana tiene mucho que celebrar: hasta el triunfo a domicilio de hoy, el único en este torneo, en las tres jornadas anteriores sustrajo con un equipo joven y renovado empates a Colombia (0-0 en casa), Argentina (1-1 en Buenos Aires) y Uruguay (0-0 en casa).

Si Luis Suárez apareció hoy con un doblete, el peso de la notable campaña de Uruguay, que esta vez no necesitó clasificarse por la vía de la repesca, debe acreditarse a su compañero Edinson Cavani, líder con 10.