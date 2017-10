Osorio falla en el último paso y México no logra cerrar invicto la eliminatoria

México, 10 oct (EFE).- El colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, falló este martes en el último paso de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a Rusia 2018 y no logró cerrar invicto ese tramo y perdió la oportunidad de imponer una marca de puntos para el Tricolor.

México, primer lugar del hexagonal final, perdió como visitante ante Honduras que remontó en dos ocasiones para terminar por imponerse por 3-2.

El Tricolor llegó a la décima y última jornada con el primer lugar de la eliminatoria asegurado y 21 puntos luego de seis triunfos y tres empates en las nueve jornadas anteriores, pero no pudo sostener el paso ante el empuje de los hondureños.

Honduras se acreditó el triunfo, llegó a 13 unidades y se ubicó en la cuarta plaza, detrás de Panamá que también sumó 13 puntos, pero registró mejor diferencia de goles.

Los catrachos ahora están a un paso del Mundial y para llegar a Rusia deberán disputar una repesca ante Australia en noviembre.

México buscaba superar los 22 puntos que consiguió en la eliminatoria rumbo a Alemania 2006 bajo el mando del argentino Ricardo La Volpe, pero se quedó en el intento.

No gustó ni cayó nada bien la derrota del Tricolor entre los aficionados de este país, quienes convirtieron en tendencia en las redes social la etiqueta #FueraOsorio como una forma de rechazo al trabajo del estratega.

Del colombiano no terminan por convencer a los mexicanos sus constantes cambios en la alineación, las famosas "rotaciones" que en los últimos partidos llamó "alternativas tácticas", ni su estilo de juego, ya que muchos aficionados y críticos en México se pregunta "¿A que juega México".

Osorio, quien fue llamado hace dos años para dirigir a México, libró la primer batalla en la Concacaf y consiguió el objetivo para el que fue contratado: llevar a México al Mundial, pero ahora todos quieren saber si será capaz de firmar el famoso quinto partido para el Tricolor en la próxima Copa del Mundo.