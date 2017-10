Panamá se clasifica, Honduras a la repesca y Estados Unidos queda sin Mundial

Bogotá, 10 oct (EFE).- Panamá y Honduras derrotaron a Costa Rica y a México, respectivamente, y dieron este martes el batacazo en la última jornada del hexagonal final de la Concacaf al dejar sin Mundial a Estados Unidos, que se quedó fuera de Rusia 2018 al perder en su visita ante la eliminada Trinidad y Tobago.

En una fecha que fue un vaivén de emociones, Estados Unidos, que comenzó el partido en Couva en la tercera plaza que le daba el boleto directo a Rusia, cayó por 2-1 contra la colista Trinidad y Tobago que hoy ganó apenas su segundo partido y dejó hasta sin repesca al equipo de las Barras y las Estrellas, que desde México'86 no fallaba a un Mundial.

La caída de Estados Unidos comenzó cuando Omar González anotó en propia meta a los 17 y se profundizó veinte minutos después con el tanto de Alvin Jones, que lo puso contra las cuerdas.

Ni el astro del Dortmund Christian Pulisic salvó del desastre a su equipo, pese al gol que convirtió en el minuto 47, ya que Panamá, que empataba 1-1 y quedaba por fuera con 12 puntos, le anotó en casa a dos minutos del final a Costa Rica para dejar noqueados a los de Bruce Arena y sin ninguna opción.

Y mientras en Estados Unidos no salían de su asombro, en Panamá celebraban a lo grande el paso de su equipo a su primer Mundial de mayores después de vencer in extremis por 2-1 a la ya clasificada Costa Rica.

Con sufrimiento, tras estar abajo en el marcador, el equipo que dirige el colombiano Hernán Darío Gómez se repuso del mal trago que le significó el gol de Johan Venegas a los 33 minutos, pero los Torres, Gabriel y Román, le devolvieron la ilusión a los 56 y 88 minutos y le dieron el pase directo a Rusia al quedarse con la tercera casilla de la clasificación.

Honduras, por su parte, le propinó su primera derrota al líder México en el hexagonal al vencerlo por 3-2 y se instaló en el cuarto lugar que le da la oportunidad de jugar la repesca frente a Australia en noviembre por un cupo al Mundial.

La selección que entrena el colombiano Jorge Luis Pinto tampoco la tuvo fácil. Incluso, llegó a ocupar el tercer lugar que le daba el pasaje directo a Rusia, pero el triunfo de Panamá ante Costa Rica le quitó esa posibilidad.

Dos veces tuvo Honduras el resultado en contra y dos veces igualó las acciones. Los nervios llegaron con el tanto de Oribe Peralta en el minuto 16 y aumentaron después con el de Carlos Vela a los 38.

Pero Alberth Elis a los 33 y el tanto en propia puerta del guardameta Guillermo Ochoa a los 53 le dieron el oxígeno necesario en San Pedro Sula.

Hasta que llegó la anotación de Romell Quioto a los 60 para sellar la victoria de los 'catrachos' ante el Tri, del también estratega colombiano Juan Carlos Osorio, que no pudo ganar e imponer el récord de 24 unidades en un hexagonal por un combinado de la Concacaf.

