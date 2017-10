Futbolistas bolivianos ven que hubo "justicia divina" en la eliminación de Chile

La Paz, 11 oct (EFE).- Futbolistas bolivianos consideraron hoy que hubo "justicia divina" en la eliminación de Chile del Mundial de Rusia, en alusión a los tres puntos que la Roja le quitó en el escritorio por alineación indebida de un jugador.

En declaraciones a los medios tras retornar al país desde Montevideo, el atacante Gilbert Álvarez consideró que hubo "justicia divina" por "los puntos quitados", ya que, según dijo, "ellos (los jugadores de la selección chilena) fueron los que hicieron más show".

El capitán de la Verde, el experimentado Ronald Raldes, señaló que "Chile no pudo", aunque reconoció que la liguilla de clasificación sudamericana es una "competencia muy dura".

"Todos quieren sacar ventaja como pueden, Chile reclamó unos puntos y al final (eso) terminó perjudicándolo. Pero es así esto, arriba hay alguien que lo ve todo y lo justo es justo", dijo.

El año pasado, Chile impugnó ante la FIFA el partido de la octava jornada de las eliminatorias, en el que Bolivia le empató sin goles en Santiago, por la alineación indebida del paraguayo boliviano Nelson Cabrera.

La selección peruana, que cayó en La Paz por 2-0 en la séptima fecha, siguió los pasos de la Roja y denunció la alineación indebida de Cabrera en ese encuentro.

La FIFA decidió retirar a la Verde los cuatro puntos logrados en ambos encuentros y la sancionó con sendas derrotas por 3-0, lo que ocasionó una sacudida en la tabla de la clasificación.

La prensa deportiva local resaltó hoy que el equipo chileno terminó eventualmente perjudicado por la sanción a Bolivia, ya que si no había impugnaciones, alcanzaba a la repesca.

El mismo Cabrera, que milita en el Sportivo Luqueño paraguayo, escribió en Twitter que "Dios sabe lo que hace y sus tiempos son perfectos" y acompañó su publicación con unos cuadros que mostraban cómo quedaría la clasificación con y sin impugnación.

En réplica a algunas publicaciones de medios chilenos que señalaron que se burló de Chile, afirmó que "jamás" se burlaría "de la tristeza ajena".

Aunque el seleccionador boliviano, Mauricio Soria, no se refirió hoy al tema, sí habló sobre la posible eliminación de Chile en septiembre, tras el partido de la fecha 16 en que la Verde ganó a la Roja en La Paz por 1-0.

"Un jugador que me parece tendría que tener un poco más de respeto por lo que es él, por lo que es su país y por lo que somos todos nosotros en nuestro país, habló que nosotros mirábamos el Mundial por televisión, pero creo que ahora le va a tocar a él mirar por televisión", sostuvo entonces Soria.

Bolivia cayó por 4-2 ante Uruguay en la última jornada de las eliminatorias, en las que acabó en el penúltimo lugar con 14 puntos.