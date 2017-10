Superviviente de los Andes ayudó a la selección Colombia a encarar a la de Perú

Montevideo, 13 oct (EFE).- La selección de Colombia, que aseguró su clasificación al Mundial de Rusia 2018 tras empatar 1-1 con Perú el martes en Lima, recurrió al uruguayo Carlos Páez, uno de los supervivientes de la tragedia aérea de los Andes en 1972 para reforzar su moral de cara al último partido de las eliminatorias.

La invitación para hablar con los jugadores de la selección cafetera se la hizo el entrenador argentino José Pekerman, dijo Páez a Efe.

Las dudas sobre la clasificación de la selección colombiana crecieron el jueves, tras el partido de la penúltima jornada que Colombia perdió sorprendentemente contra Paraguay por 1-2 al encajar dos goles en los últimos cinco minutos.

"Fui a un salón del hotel que ya estaba preparado, con todos los jugadores, y los encontré bien a los chicos. Me imaginé que tendrían una gran incertidumbre porque se les había complicado bastante con el tema de Paraguay y les trasmití la historia de los Andes", explicó Páez.

La charla, que el sobreviviente brinda en distintas partes del mundo y suele durar una hora, en esta ocasión duró horas, ya que Páez se permitió contar anécdotas y situaciones del hecho que no suele narrar, siempre bajo un mensaje "totalmente de humildad y de lucha contra el no".

Dijo que algunos de los jugadores "conocían la historia" y hasta sentían admiración por ella, y quienes no la conocían, durante el relato se interesaron y se generó "un vinculo excepcional".

Lo que se buscó con la visita de Carlos Páez al hotel del equipo fue ayudar a la plantilla a encontrar un paralelismo de su situación deportiva con lo que fue "la lucha contra el no, contra la adversidad, contra lo desconocido", que vivió el uruguayo junto al resto de los supervivientes de la tragedia.

"Fue de las cosas más lindas que me pasó en mi vida", aseguró Páex al describir su experiencia con los jugadores dirigidos por Pekerman.

Además, Páez destacó la "total humildad" de las estrellas de la selección Radamel Falcao y James Rodríguez, que creyó que iban a tener cierta arrogancia "porque son tipos que están en el espacio sideral", pero que se involucraron completamente con la historia.

"Al que más humilde vi, que me parece un señor de principio a fin con todas las letras, fue a José Pekerman que me parece un líder total", subrayó Páez.

La Tragedia de los Andes, que ocurrió hoy hace 45 años, ocurrió cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con jugadores del club de rugby Old Christians y sus familiares (45 personas) partió hacia Santiago de Chile para disputar un partido y se estrelló contra uno de los picos de la Cordillera de los Andes.

Después de varios días de búsqueda, el avión se dio por desaparecido y sus ocupantes por muertos, en razón de que el lugar donde se suponía que habían caído hacía imposible que un ser humano pudiera sobrevivir.

Pero tras una larga lucha de 73 días en la que los 16 supervivientes hasta tuvieron que alimentarse con los cuerpos de los muertos, lograron escapar a la tragedia, cuando dos de ellos, que decidieron buscar una salida a través de las montañas, fueron encontrados el 22 de diciembre por un arriero chileno, quien alertó a las autoridades.

Esta no fue la primera vez que Páez dio una charla para motivar a equipos de fútbol, ya que fue llamado por varios clubes como el América de México y el Sao Pablo, luego de que Diego Lugano, excapitán de la selección uruguaya y actual defensa del equipo brasileño, le pidiera ayuda.

Asimismo, destacó que le encantaría poder contar su experiencia a la selección de Uruguay y que, si bien tiene un vínculo con el entrenador Óscar Tabárez, aún no se ha dado la posibilidad.

"Me parece que está bueno tener historias para poder comparar lo que vos estás viviendo, a veces hasta para minimizar el drama (...) es un aporte más, pero es un granito de arena en todo el esquema porque acá el que manda y el que hace las cosas es el técnico", concluyó.