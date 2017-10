Suiza, Italia, Croacia y Dinamarca, ´cabezas de serie´ para el sorteo de la repesca

Madrid, 16 oct (EFE).- Las selecciones de Suiza, Italia, Croacia y Dinamarca serán los 'cabezas de serie' en el sorteo de las eliminatorias de la repesca de la zona europea de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, que tendrá lugar este martes en Zúrich (14.00 CET).

Estas cuatro selecciones entrarán en la copa 1 al ser las mejor situadas en la clasificación mundial de la FIFA hecha pública este lunes. Las otras cuatro, Irlanda del Norte, Suecia, Irlanda y Grecia, van a la copa 2.

En el ránking de la FIFA actualmente Suiza es undécima, Italia decimoquinta, Croacia decimoctava, Dinamarca decimonovena, Irlanda del Norte ocupa el puesto 23, Suecia el 25, Irlanda el 26 y Grecia el 47.

El hecho de ser cabeza de serie, no obstante, no tiene, como en otras ocasiones, la ventaja del factor campo para la vuelta en estas eliminatorias.

En el sorteo se extraerá una bola de la Copa 1 y otra de la Copa 2 y se situarán en un tercer recipiente, donde se mezclarán y se sacarán una a una. La primera corresponderá al conjunto local de la ida. Así hasta conformar las cuatro eliminatorias.

La ida de estas repescas se disputará entre los días 9 y 11 de noviembre y la vuelta entre el 12 y el 14 del mismo mes. En caso de empate, se clasificará para el Mundial la selección que haya anotado más goles como visitante.

Si aún así no hay una ganadora al término del tiempo reglamentario del choque de vuelta, se jugará una prórroga, con dos partes de 15 minutos cada una, y se seguirá aplicando la regla del valor doble de los goles como visitante. Si persiste la igualdad al final de la prórroga, habrá tanda de penaltis.

El sorteo será conducido por la presentadora mexicana Vanessa Huppenkothen y contará con la colaboración del exinternacional español Fernando Hierro, que jugó en tres Mundiales, entre otros muchos logros.