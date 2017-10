El presidente de l federación chilena de fútbol ve imprudente nombrar posibles seleccionadores

Santiago de Chile, 19 oct (EFE).- El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Arturo Salah, considera imprudente que se adelanten nombres de eventuales sucesores de Juan Antonio Pizzi en el banco de la selección nacional, ya que es un asunto para tomar "con la máxima seriedad".

"No es prudente que demos nombres y empecemos a hablar sobre ese tema", dijo Salah en una rueda de prensa en la que remarcó que "no nos hemos puesto plazos" para encontrar un nuevo técnico.

"Que haya tranquilidad en el mundo deportivo, la ANFP está tomándoselo con la máxima seriedad", añadió el dirigente, quien subrayó que "estamos todos heridos" por la eliminación de Chile en la carrera hacia el Mundial de Rusia 2018.

Desde que se concretó la eliminación de la Roja, el pasado 10 de octubre tras la derrota por 3-0 ante Brasil, la prensa local ha publicado diversos nombres de eventuales sucesores de Pizzi, quien dimitió de inmediato tras el fracaso, mientras jugadores, dirigentes y la prensa siguen buscando responsables.

"Estos días han sido muy tristes. Llevamos una semana de aquello y hay un proceso formal en el que está la ANFP, trabajando y cuando haya noticias sobre el tema las vamos a dar a conocer", sostuvo Salah, exinternacional chileno como jugador y luego como seleccionador entre 1991 y 1993.

"Estamos todos heridos por esto. Han sido días muy tristes que han costado asimilar, ya que cuesta ver a la selección fuera de un Mundial", reflexionó el también extécnico del Colo Colo y la Universidad de Chile, entre otros clubes.

En los últimos días el nombre del argentino Gerardo Martino ha asomado con fuerza en las publicaciones de prensa como candidato al banco de Chile, donde en 1996 jugó con el O'Higgins de Rancagua y es bien considerado por los aficionados.

'El Tata' Martino, exseleccionador de su país, de Paraguay y extécnico del Barcelona, se suma a los nombres de Manuel Pellegrini, el colombiano Reinaldo Rueda y 'el Tigre' Ricardo Gareca, actual seleccionador del Perú, como potenciales entrenadores de la Roja.

"No es prudente que demos nombres por ahora, pero felizmente estamos en una condición completamente diferente a cuando tuvimos que elegir al anterior cuerpo técnico, que se dio en una situación de mucha presión", dijo Salah en relación con la llegada de Pizzi a inicios del 2015 tras la repentina dimisión de Jorge Sampaoli.

El dirigente lamentó el fracaso de Pizzi en el camino a Rusia 2018 al afirmar que "asumió de forma muy valiente una situación que era muy difícil, en un equipo que venía de ser campeón de América y no la tenía fácil".

"Ganó la Copa Centenario, La China Cup y subió a una nueva camada de jugadores. Estuvo dos años ganando cosas en una situación que no era fácil, pero no se logró el objetivo más importante y eso es un fracaso, porque era a lo que todos aspirábamos", añadió.

Preguntado por las críticas contra algunos jugadores de la Roja como Arturo Vidal, que ha sido tratado de "borracho", y las disputas internas de la plantilla que han salido a relucir tras el fracaso, Salah comentó con amargura que "son los mejores jugadores que hemos tenido en la historia y los están satanizando".

"No existe ninguna situación extrafutbolística de ellos y no es bueno que les pongamos una lápida, porque ellos nos tienen muchas cosas que seguir aportando y muchos van a seguir siendo trascendentales en los logros deportivos del fútbol chileno", sostuvo.

"Preocupa el tratamiento y la dinámica de la satanización de la selección", es un grupo de jugadores tremendos, que nos ha dado lo que nunca tuvimos", sostuvo.