Richard Páez dice que con el pase al Mundial debe renacer el fútbol de Panamá

Panamá, 19 oct (EFE).- El exseleccionador venezolano Richard Páez, que estuvo a cargo de la Vinotinto entre 2001 y 2007, aseguró hoy a Efe que con la clasificación de Panamá al Mundial de Rusia 2018 "hay un antes y un después en el fútbol panameño", que se debe traducir en el "renacimiento" de este deporte en el país.

"Luego de esta llegada al Mundial, el fútbol de Panamá debe renacer, debe ser el antes y el después del fútbol de Panamá. Llegar a un Mundial tiene que ser la recompensa al trabajo y al esfuerzo de todo un país", comentó el entrenador.

"Ese día se dio un quiebre, ese Panamá de antes que miraba a la competencia con la esperanza y la duda de poder hacer algo, pasa a ser un país que consigue resultados de un trabajo organizado", agregó.

Para Páez, la llegada al Mundial de Rusia 2018 compromete a Panamá a ser un habitual en la máxima competición del fútbol.

"No tiene otra opción que enfilar a estar siempre en la Copa del Mundo. Panamá se encuentra en una confederación que está definida entre seis países, ustedes tienen que estar siempre entre esos seis, para que la lucha sea conseguir ese cupo que los mantenga en la cita mundialista", comentó Páez.

Para el director técnico, la clasificación también compromete al fútbol profesional panameño a mejorar desde la base.

"La llegada al Mundial, por lo menos, debe ser un impacto. Debe ser algo para mejorar el fútbol de Panamá y con este impacto debe cambiar toda la estructura del fútbol panameño desde la base, porque el gran salto lo verán desde arriba, pero lo mas importante es tener una base amplia y sólida", aseguró.

Agregó que Panamá le ha dejado a Venezuela un ejemplo de superación, ejemplo que se viene persiguiendo desde hace años en su país.

"Es una demostración contundente de que no importa lo pequeño que somos o los problemas internos de nuestro fútbol, esto que ha logrado Hernán Darío Gómez y su Panamá rebelde, clasificarse a un Mundial, nos regala mucha alegría, pero a la vez nos da esperanza", comentó.

Paez, quien alcanzó los cuartos de final con Venezuela en la Copa América del 2007 que se disputó precisamente en su país natal, señaló que la clasificación de Panamá a un Mundial se da por una combinación de situaciones, resaltando las ganas de los jugadores y la mano del entrenador colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

"Se suma esa determinación y picardía de los jugadores panameños que ganaron el último partido con el corazón, luego de caer aparatosamente ante Estados Unidos, y la mano de Hernán Darío Gómez, un hombre que tiene la experiencia suficiente para lograr esa clasificación, como lo mostró en Ecuador y Colombia", indicó.

El estratega venezolano confirmó la estirpe del 'Bolillo' al señalar que es un "profesional que se exige mucho" y es un "ganador".

"Es una persona alegre, que vive el fútbol con esa misma alegría. Tiene una exigencia hacia sí mismo sin límites y así mismo les exige a sus jugadores. Hernán Darío es un ganador, es un hombre que tiene la astucia y capacidad para conseguir sus objetivos, no en vano a clasificado a tres países a mundiales y lo seguirá haciendo", dijo.

Páez aprovechó para analizar el momento del fútbol venezolano, señalando que sus compatriotas deben pasar de ser una "esperanza" a convertirse en una "realidad".

"Después de 2001 el fútbol venezolano se transformó. El jugador venezolano se la cree que puede llegar a un Mundial, ahora necesita es una organización que lo proteja, que le dé las seguridades y un cuerpo técnico que tenga un carácter protagónico para dirigir a la selección de Venezuela", expresó.

El técnico siente que con la nueva camada, esa que terminó segunda en el pasado Mundial sub'20, Venezuela camina firme para estar en el Mundial de Catar 2022.

"Con esta generación nos acercamos a pensar que sí se puede, porque contar como base generacional para Catar 2022 a los subcampeones del mundo de la categoría sub'20 es la mejor base que se puede disponer para que un país crea que puede llegar a un Mundial", señaló.

