Pinto dice que la selección de Honduras buscará anular las virtudes de Australia

Tegucigalpa, 23 oct (EFE).- El seleccionador de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, dijo hoy que en el partido de ida que su equipo disputará el 10 de noviembre contra Australia, de la repesca clasificatoria para el Mundial de Rusia 2018, los hondureños buscarán anular las virtudes de su rival.

Australia es "un equipo que tiene virtudes, pero algún defecto le vamos a encontrar y se los vamos a explotar", dijo Pinto a los periodistas tras participar en la firma de un convenio entre Estudiantes de La Plata y la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth).

Agregó que los directivos de la Fenafuth y de la selección hondureña buscarán que en el viaje de vuelta de la repesca contra Australia, que se disputará el 15 de noviembre, en Sydney, los hondureños "se adapten desde el avión" al cambio de horario.

Pinto reconoció que el viaje a Sydney "no es fácil" para Honduras, pero aseguró que se buscará "la mejor adaptación física" para los jugadores.

"Vamos a buscar tener de la mejor forma al grupo para el partido" de vuelta, aseguró el técnico colombiano, quien dijo que espera que sus dirigidos mantengan lo que han hecho en los últimos cinco juegos.

Anunció que la lista de convocados para los dos partidos contra Australia la presentará el próximo jueves y ese mismo día los jugadores se concentrarán en Comayagua, región central del país.

Afirmó que en la convocatoria no habrán "sorpresas fuera de serie", pues considera que será "difícil" llamar a jugadores que no han estado de manera constante en el equipo.

"Es un momento de mucha exigencia y no quiero traer gente que no haya conocido la funcionalidad del equipo y la forma de trabajo", enfatizó Pinto.

El portero hondureño Luis López y delantero Eddie Hernández no podrán ser convocados a la selección para los partidos contra Australia, debido a que están lesionados.

López será intervenido quirúrgicamente este martes por una fisura de tibia, mientras que Hernández sufrió el sábado una fractura del pómulo derecho al chocar en un salto con un defensa del Marathón.

La selección hondureña también ha sufrido otra baja en su ataque, la de Anthony Lozano, quien juega para el Barcelona B español.

Lozano sufrió una fractura en el rostro, en septiembre, y aunque ha vuelto a jugar con el Barcelona B con una máscara, el cuerpo médico de su club ha dicho que no puede viajar a Honduras porque puede sufrir una recaída por lo largo del vuelo.