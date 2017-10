El portero Luis López será otra baja de Honduras por lesión contra Australia

Tegucigalpa, 23 oct (EFE).- El portero hondureño Luis López no podrá ser convocado nuevamente a la selección de su país, al menos para el partido de ida del 10 de noviembre contra Australia, de la repesca clasificatoria para el Mundial de Rusia 2018, debido a una vieja lesión de tibia por la que será operado mañana.

López será intervenido quirúrgicamente por una fisura de tibia, lo que no le permite entrenarse, dijo a periodistas el médico que estará a cargo de la operación, Óscar Benítez.

La lesión, que data de hace varios meses, le impide a López, guardameta del Real España, de San Pedro Sula, pegarle a la pelota con el pie derecho.

Además, sufre dolor al caer cuando salta para atrapar o rechazar la pelota, según el expediente del jugador, a quien el entrenador de la selección de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, convocó para los últimos partidos de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Rusia.

López se suma al delantero Eddie Hernández que no podrá jugar con Honduras por una fractura del pómulo derecho que sufrió el sábado al chocar en un salto con un defensa del Marathón, en el partido que su equipo disputó por la duodécima jornada del torneo Apertura.

Hernández venía siendo goleador con la selección de Honduras, que además ha tenido otra baja en su línea de ataque, la de Anthony Lozano, quien juega para el Barcelona B español.

Lozano también sufrió una fractura en el rostro, en septiembre, y aunque ha vuelto a jugar con el Barcelona B con una máscara, el cuerpo médico de su club ha dicho que no puede viajar a Honduras porque puede sufrir una recaída por lo largo del vuelo.

El partido de vuelta de la repesca contra Australia se disputará el 15 de noviembre, en Sydney.